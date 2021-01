Roskilde Domkirke skal have ny administrationschef.

Domkirkens leder stopper

Domkirkens administrationschef Lars Bang Petersen har valgt at gå på pension ved udgangen af marts, efter at han har haft den vigtige stilling gennem knapt seks år.

Den nu 66-årige Lars Bang har tidligere været skoleleder i Ringsted-området, men valgte at komme til Roskilde for at prøve noget nyt og andet.