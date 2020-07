Domkirkens drengekor cykler ud på miniturné

Roskilde Domkirkes Drengekor skulle i august have været på koncertturné i Tjekkiet, men har, som så mange andre danskere, måttet ændre planer. I stedet for Tjekkiet går turen til det midtsjællandske på cykel, så koret både får gjort reklame for Roskilde som musikby og cykelby, samtidig med at drengene stadig får nogle oplevelser sammen.