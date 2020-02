Roskilde Domkirkes Pigekor synger tit koncert. Det er dog ikke ligeså tit, de får lov at stå alene på programmet. Det gør de tirsdag aften, når de inviterer til »Nordlyd« i domkirken. På billedet ses de til julekoncert. Foto: Anna Louise Pedersen

Domkirkens Pigekor sætter sig selv på plakaten

Roskilde - 27. februar 2020 kl. 19:06 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idéen kom til dem over en kop kaffe. Fire veninder og korsangere blev enige om, at de ville trække lidt mere opmærksomhed til Roskilde Domkirkes Pigekor.

- Vi snakkede om, at det ville være fedt at lave noget i eget navn, siger Klara Kofod på 19 år, der også fortæller, at det er første gang i flere år, at Roskilde Domkirkes Pigekor har haft deres egen koncert i domkirken.

Tog selv teten Kirkemusikken har stærk tradition for mandskor, da meget musik er skrevet til mandsstemmer. I Roskilde Domkirke er traditionen eksempelvis, at Drenge- og Herrekoret synger Händels »Messias« ved juletid.

Sådanne fastlagte koncerter har Pigekoret ikke for dem selv.

Derfor tog Klara Kofod med de tre veninder initiativet og begyndte i oktober at planlægge deres helt egen koncert. Pigerne har været med til at udvælge musikere og repetoriet, og de har stået for plakater, PR og lysdesign.

Korleder Christa Brix Hauser har været der til at trække dem tilbage til jorden, hvis de mange idéer blev lidt for ambitiøse og flyvske.

- Vi har opdaget, at det ikke bare er at vælge sange og synge dem. Der skal arbejdes ret meget, siger Klara Kofod, der sammen med tre af sine veninder og korkollegaer har fået koncerten op at stå.

De var alle fire enige om, at koret skulle tage lidt mere plads i kirken. Der er dog også en anden væsentlig grund til, at koret på tirsdag den 3. marts fylder kirken op med nordlys og norske folkemelodier.

Repræsenterer Danmark Sidste år fik korleder Christa Brix Hauser en invitation til Nordisk Kirkesymposium, der er en konference for kirkemusikanter i hele Norden.

Hendes kor var udtaget, men hun tøvede lidt. Kunne de leve op til det høje niveau? Var koret dygtigt nok? Christa Brix Hauser besluttede sig for at tage udfordringen op, og til september tager hun afsted til Helsinki sammen med de 37 piger.

Det er altså den anden væsentlige grund til, at tirsdagens koncert bliver sunget på både dansk, svensk og norsk. De vil gerne gøre opmærksom på, at de som det eneste danske kor er blevet udvalgt til det nordiske stævne.

Find din indre urkvinde Koncerten kalder de »Nordlyd«, og den er inspireret af »barske, norske fjelde« »brusende, svenske elve« og »kolde, danske vinternætter«. Koncerten rummer en urkraft, som vil sprede sig fra nordlyset på hvælvingerne og helt til sangernes struber.

- Pigerne skal finde en rå kvinde-power frem i nogle af sangene. Det er lidt en udfordring, fordi man som pigekor synger meget yndigt og luftigt, og det kommer vi jo stadig til, men de må også gerne finde frem til en styrke og synge som den kvinde, de senere vil være, siger Klara Kofod.

De yngste piger i koret går i 8. klasse, mens de ældste piger er omkring 20 år. Styrken skal ikke kun findes i pigernes stemmer, men også i deres kropssprog og gang. Nordlyd bliver nemlig ikke den slags koncert, hvor koret står i en halvcirkel.

Pigerne skal bevæge sig rundt i kirkerummet, og derfor har de øvet sig i at bevæge sig mere selvsikkert og målrettet, fortæller Klara Kofod.

Meget gråt hår Det bevægelige og dynamiske kor, lysshowet, der simulerer både nordlys og stjernehimmel og de relaterbare sange er alt sammen med til at skabe en anderledes og mere alsidig kirkekoncert.

Pigerne er nemlig vant til at se deres forældre og anden familie til koncerterne og håber, at de lidt yngre også dukker op i domkirken.

- Jeg ser rigtig meget gråt hår, når vi synger koncert, men det ville også være fedt, hvis lidt flere unge kom til, siger Klara Kofod.

Derfor koster billetterne også det halve for dem, der er under 18 år. For voksne koster billetterne 100 kroner og kan købes i våbenhuset eller på Billetto.dk.

Domkirkens døre bliver åbnet tirsdag den 3. marts klokken 19. Koncerten starter en halv time efter.