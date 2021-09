Domorganist Bine Bryndorf har foreslået, at sommerkoncerterne i Roskilde Domkirke nedlægges og i stedet fordeles ud over hele året. Det har menighedsrådet sagt god for. Foto: Allan Nørregaard

Domkirken siger farvel til 30 år gammel musiktradition

Roskilde - 07. september 2021 kl. 12:31 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Intet varer evigt, heller ikke den 30 år gamle tradition med gratis sommerkoncerter i Roskilde Domkirke. Sommerkoncerterne blev indført af domorganist Kristian Olesen, efter domkirkens Raphaëlis-orgel blev restaureret i 1988-91, men tiderne skifter, og det samme gør domorganisten, som siden januar 2020 har heddet Bine Bryndorf.

Hun har indstillet til domsognets kor- og musikudvalg, at sommerkoncerterne nedlægges i deres nuværende form, og at de i stedet fordeles ud over hele året. Det har både udvalget og menighedsrådet sagt god for.

- Det er nogle overvejelser, vi har haft et stykke tid, og det er måske også meget naturligt efter 30 år at se på, om det er noget, vi vil blive ved med. Vi har talt om, at vi gerne vil ramme byens egne borgere mere, for de fleste af dem er ude at rejse i sommermånederne, siger Bine Bryndorf.

Skyldes næppe entréen Gennem de seneste år er deltagerantallet til torsdagskoncerterne i juni, juli og august faldet fra cirka 100 i gennemsnit til under det halve i år, hvor der i snit har været 43 tilhørere til hver koncert.

En del skyldes selvfølgelig corona-pandemien, der satte sine begrænsninger både i år og sidste år og har fået folk til at blive hjemme. En anden forklaring kan være, at der i år for første gang var indført entré til sommerkoncerterne, men den køber menighedsrådsformand Anne Rosendal ikke.

- Entréen var på 50 kroner, og jeg tror ikke, at det er det, der gør det. Vi ser også, at der kommer færre til gudstjenesterne end tidligere, siger hun og nikker genkendende til den oplevelse, mange koncertarrangører sidder med: Corona har vænnet folk til at blive hjemme, og det er blevet sværere at lokke dem ud af huset.

Koncerter for turister Der har typisk været holdt 12-13 sommerkoncerter. I stedet vil der fremover være orgelkoncert i domkirken en gang om måneden undtagen i december, da julemåneden i forvejen er fyldt med musikarrangementer.

Derudover er der hver måned Kaffe & Klassisk i Konventhuset, så i princippet bliver det muligt at komme til koncert cirka hver 14. dag, og dertil kommer alle de øvrige koncerter, der er i domkirken.

- Vi vil gerne begynde i januar, og planen er at holde orgelkoncerten onsdag klokken 17, da vi tror, at det passer folk bedre uden for sommermånederne. Vi tror også, at koncerterne vil skille sig mere ud, når de er spredt ud i stedet for, at der kommer 12 i rap, siger Bine Bryndorf.

Tidligere har et argument for sommerkoncerterne været, at de kunne tiltrække turister, da det ofte er internationalt kendte organister, som spiller.

- Men det har vist sig, at de fleste turister besøger Roskilde Domkirke mandag og tirsdag formiddag, ikke torsdag aften. Derfor har vi talt om at lave deciderede turistkoncerter midt på dagen, for eksempel om tirsdagen, siger domorganisten.

Kan bruge organister En fordel ved at fjerne koncerterne fra sommermånederne er, at det gør det lettere at lægge ferieplan for domkirkens organister, og så giver det mulighed for at bruge gæsteorganisterne i andre sammenhænge.

- Det er jo ofte nogle store kanoner, vi inviterer hertil, så det kunne være sjovt, hvis vi også kan bruge dem til masterclass eller foredrag på musikkonservatoriet og Sjællands Kirkemusikskole. Den mulighed har vi ikke, når de er her om sommeren, hvor der ikke er undervisning, siger Bine Bryndorf.

Det nye tiltag vil blive evalueret i august 2022 og igen i februar 2023.

