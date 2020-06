Domkirken har selvfølgelig taget alle coronaforholdsregler som at gøre sprit tilgængelig, antalsbegrænse i nogle kapeller og indføre ensretning enkelte steder. Men i og med antallet af gæster er langt fra normalen, går det med afstanden meget naturligt, og folk er af sig selv opmærksomme på retningslinjerne. Billedet er fra den første gudstjeneste i kirken efter nedlukningen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Domkirken har kun forsigtige håb for i år

Roskilde - 10. juni 2020 kl. 15:09 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1100 har besøgt Roskilde Domkirke, siden den genåbnede for turister forrige fredag. Det er et markant fald i forhold til de 17.192 gæster i hele juni måned sidste år.

Læs også: Gæsterne er tilbage på Vikingeskibsmuseet

- Det kommer selvfølgelig ikke bag på os, at det er sådan. Vi er i virkeligheden bare glade over, at der kommer 1100 gæster og prøver at lade være med at fokusere på sidste år, for det var dengang, tingene var normale, siger David Høyer, formidlingsansvarlig i Roskilde Domkirke.

Kamp om danskerne Normaltilstanden er langt væk, fordi de udenlandske turister plejer at fylde meget, men de er væk nu, og de fleste danskere går på arbejde.

Derudover tror David Høyer, at mange stadig er tilbageholdende med at bevæge sig ud til attraktioner. Det kan måske løsne sig op, men domkirken sætter ikke næsen op efter den store tilstrømning.

- Tingenes tilstand taget i betragtning er vi glade over, at vi er åbne, og folk gradvist vender tilbage til attraktionerne. Nu ser vi tiden an, og denne her sommer vil selvfølgelig være påvirket af, at mange udenlandske turister ikke har mulighed for at besøge Danmark, og mange vil have de danske gæster til at komme til netop deres by og attraktioner, siger David Høyer.

Hvad med vejret? Wonderful Copenhaven spår, at turismen først i 2022 er tilbage på 2019-niveau. Domkirken håber på et besøgstal på omkring 40-45 procent af sidste år, men der bliver hele tiden ændret på præmisserne for turismen.

Lige nu er der som bekendt kun åbnet for nogle nationaliteter, og de må ikke overnatte i København, hvor mange af domkirkens gæster bor under deres besøg i Danmark. Derudover er det usikkert, om folk vil bruge offentlig transport, og hvad parkeringsforholdene i Roskilde vil betyde for domkirken.

- Der er rigtig mange faktorer, der er helt nye og kan påvirke vores forventninger. Så er der den, der altid er - vejret. Hvis det bliver en kanongod sommer, vil danskerne hellere på stranden, og så har vi ikke nogen turister. Vi håber selvfølgelig på det bedste og ved, der er initiativer i forhold til at gøre Roskilde mere attraktiv, men vi er mange byer i Danmark, der kæmper om opmærksomheden, siger David Høyer.

