Domkirken er tilbage med gudstjenester og andagter

Roskilde Domkirke genåbner og har sin første højmesse Kristi himmelfartsdag, torsdag den 21. maj, klokken 10 med biskop Peter Fischer Møller som prædikant. Der åbnes som sædvanligt for adgang klokken 9.30, men kun fra Søndre Våbenhus og med udgang kun gennem Nordre Våbenhus. Samme dag er der gudstjeneste i domkirken klokken 17 ved sognepræst Ane LaBranche.

Der vil i for eksempel den første tid ikke være altergang ved højmessen. De ugentlige andagter, onsdag og fredag klokken 12 - første gang onsdag den 20. maj - holdes som sædvanligt, men i hovedskibet. De nærmere retningslinjer og eventuelle yderligere restriktioner meldes ud, så snart domkirken har modtaget instruks fra Kirkeministeriet, men det er domkirkens opfattelse, at der vil blive plads til menigheden.

Fra tirsdag den 19. maj vil domkirken være åben for kirke- og andagtsøgende på hverdage og lørdage i tidsrummet fra klokken 10 til 14 - et tidsrum der kan være reduceret ved bisættelser og andre kirkelige handlinger, men det vil i så fald fremgå af hjemmeside og opslagstavle. Der vil ikke være salg af bøger og andre materialer i våbenhuset. Turistbesøg forberedes til at kunne finde sted fra den 8. juni, hvis myndighederne tillader det.