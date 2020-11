Domkirken er blevet redningen for de næste konfirmander

Roskilde Domkirke er blevet redningsplanken for rigtig mange af næste års konfirmander.

Konfirmanderne skal have været i kirke et vist antal gange for at kunne blive konfirmeret, og det er rigtig svært, for ikke at sige umuligt, i disse coronatider i mange af de mindre kirker, som kun må have 10 til 15 personer til gudstjeneste.