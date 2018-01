Egil Kolind er Roskilde Domkirkes drengekors nye leder.

Domkirke henter ny korleder i Lund

Roskilde - 17. januar 2018 kl. 16:57 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egil Kolind er tiltrådt som ny korleder for Roskilde Domkirkes drengekor, som tirsdag aften tog afsked med den hidtidige korleder Torsten Nielsen, da Händels »Messias« blev opført i domkirken.

Torsten Nielsen afløste for et år siden den mangeårige korleder og organist Finn Evald, som takkede af efter mere end 30 år, men har siden meddelt, at han ønskede at vende tilbage til sit arbejde som sanger i Danmarks Radios Vokalensemble, som han har haft orlov fra.

Egil Kolind kommer fra en stilling i Lunds Domkirke, hvor han ligeledes var korleder for kirkens drengekor. Han er uddannet i kor- og orkesterledelse fra Musikhögskolan i Malmö og Robert Schumann Hochschule i Düsseldorf.

Ved siden af stillingen i domkirken fortsætter han som dirigent for Graabrødre Kammerkor i København. Udover dirigenthvervet er han også komponist, og for tiden er han i gang med at udvikle et materiale til undervisning i sang fra bladet.

- Jeg er meget stolt over, at jeg nu skal stå i spidsen for Domkirkens drengekor. Det er korsang på højt niveau, og der er en vidunderlig talentmasse at arbejde med. Roskilde Domkirkes Drengekor har et stort potentiale, og jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet med at videreudvikle koret, siger Egil Kolind.

