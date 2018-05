Domino's Pizza vil gerne se mere til kunderne

Med lån fra en anden kædes reklamer kan man sige, at det kun tager 20 sekunder at hente sin pizza hos Domino's Pizza, men at de gerne vil have, at man bliver lidt længere. Det er baggrunden for kædens nye butiksdesign, hvor der er siddepladser og borde, så kunderne kan spise deres pizzaer i butikken frem for at få den bragt ud eller hente den.