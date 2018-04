Domino's Pizza går over til elcykler

Domino's Pizza har i mange år været kendte for deres blå scootere, som leverer varme pizzaer, men det ændrer sig, når butikken på Københavnsvej 20 ved Circle K flytter over på den anden side af vejen i nummer 13.

Ifølge Domino's Pizzas CEO Carsten Falk kommer Roskilde dog til at se længere efter scooterne, for den nye butik får elcykler og åbner også for frokostleveringer.

- Hos Domino's vil vi gerne sætte større fokus på miljøet, hvilket vi kan gøre ved at levere pizzaer ud på elcykler fremfor knallerter. Vores tests har vist, at vi opfylder vores mål om at levere en pizza inden 30 minutter efter onlinebestilling. Derudover er de unge glade for at få motion - og så endda blive betalt for det! siger Carsten Falk.