Domino?s Pizza har brug for mere plads på Københavnsvej, så nu flytter de over på den anden side af vejen. Foto: Jens Wollesen

Domino's Pizza finder mere plads hos genboen

Trenden med at flytte kort for at få bedre lokaler fortsætter i Roskilde. Seneste eksempel er Domino's Pizza, som lukker sin butik på Københavnsvej 20 for i stedet at åbne en ny på den anden side af vejen i nummer 13. Den ny butik åbner fredag den 4. maj.