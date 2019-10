En 25-årig mand har fået 10 måneders fængsel, efter han blev taget på Roskilde Festival i 2018 med narkotika og over 90.000 kroner i kontanter på sig. Billedet her stammer fra dette års festival. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Dom til festivalpusher: Havde over 90.000 kroner på sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dom til festivalpusher: Havde over 90.000 kroner på sig

Roskilde - 07. oktober 2019 kl. 14:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 25-årig mand fra Frederikssund har fået en dom på 10 måneders ubetinget fængsel for salg af narkotika på Roskilde Festival i 2018. Manden fik desuden konfiskeret et kontantbeløb på over 90.000 kroner samt sit depot af narkotika, som han opbevarede i sin bil.

Sagen startede den 4. juli 2018, da politiet spottede en bil uden for festivalområdet, hvor førerens adfærd var mistænkelig. Derfor tog betjentene og en politihund kontakt til føreren, og manden blev på stedet sigtet og visiteret. Under visitationen fandt politiet et kontantbeløb i mandens lommer, og dette bestyrkede mistanken til, at manden solgte narkotika.

Derfor blev hans bil ransaget, og her fandt politiet en digitalvægt, over 11 gram kokain fordelt i små salgsposer og et kontantbeløb på over 90.000 kroner, der kunne stamme fra gevinst for narkotikasalg. Desuden fandt politiet dopingmidler i bilen, som også blev vurderet til videresalg.

Politikommissær Kim Lech fra Midt- og Vestsjællands Politi er meget tilfreds med resultatet af sagen.

- Dommen viser med alt tydelighed, at domstolene ser med stort alvor på salg af narko på musikfestivaler, hvor mange unge mennesker er til stede. Desuden sender det et signal om, at der ikke er frit lejde til hverken at købe eller sælge narkotika, bare fordi man er på festival, siger Kim Lech og understreger, at politiet fortsætter med at fange narkosælgere og -købere.

Den 25-årige mand blev ved Retten i Roskilde dømt for at have solgt samlet set 160 gram kokain. Han valgte at modtage dommen.