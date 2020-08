Et flertal af dommerne i Østre Landsret var enig med Retten i Roskilde i, at en 24-årig mand sidste år voldtog en 17-årig kvinde i Roskilde. Foto: Carsten Lysdal

Dom for at have voldtaget 17-årig står ved magt

Den 24-årige H., som i december blev dømt for at have voldtaget en 17-årig kvinde i en lejlighed i Roskilde, fik ikke noget ud af at anke sin dom på to et halvt års fængsel.

Voldtægten fandt sted i september sidste år, efter at H. og kvinden havde fulgtes hjem til hans lejlighed i det centrale Roskilde efter at have været til en fest i Ballerup.