Døren gik da hun sad i online-møde i sin lejlighed på 2. sal: Tyven tog for sig

Hun hørte lyden af noget, som godt kunne være en dør, som åbnede, men slog det hen. Hun var nemlig stærkt optaget af et online-møde på hendes arbejde, da hun arbejdede hjemme i lejligheden på 2. sal i Algade tæt på Røde Port. Så pligtopfyldende over for sit arbejde skulle en 53-årig kvinde nok ikke have været. For dagen efter, onsdag, opdagede hun, at der fra en skål i hendes entre manglede nogle smykker, to fingerringe og et guldarmbånd. Og den eneste årsag til deres forsvinden kæder kvinden sammen med lyden fra døren. Kvindens bankkort er også forsvundet fra en pung, som lå i en taske.