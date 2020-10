Dømt narkopusher sigtet for drab i Hedeland

Det gælder derimod ikke for den formodede gerningsmand - en 49-årig mand fra Roskilde. Han har gennem adskillige år været en del af Roskildes kriminelle miljø, hvor han blandt andet har vært narkopusher. I 2011 fik han en dom på tre et halvt års fængsel efter at have solgt kokain fra Ringparken, hvor han boede på det tidspunkt, og i 2015 blev han idømt et års fængsel for groft hæleri af bl.a. et golfsæt, tøj og en stor mængde håndværktøj og for trusler. Truslerne var rettet imod hans nabo, der var vidne i sagen imod ham. Den 49-årige sagde til naboen, at »jeg har hele mit forbryderslæng. De skal nok få kål på dig.«