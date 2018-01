Dømt for voldtægt på Roskilde Festival

En 20-årig mand er tirsdag eftermiddag blevet dømt for voldtægt under Roskilde Festival 2017 med et år og to måneders fængsel, skriver ekstrabladet.dk.

Den 20-årige, som erkendte at have haft samleje med den 28-årig kvinde i et telt, ankede på stedet til frifindelse i retten i Roskilde.

Kvinden kunne ikke huske noget fra episoden, men tog selv på hospitalet, hvor undersøgelsen bekræftede, at kvinden havde haft samleje. Hun forklarede at hun var var meget beruset og at tiltalte udnyttede dette, da hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.