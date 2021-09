Sofie Carsten Nielsen - her fotograferet forud for et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn i sidste uge - blev truet af en mand fra Roskilde, som nu har fået en betinget fængselsdom. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dømt for dødstrusler mod partileder

Roskilde - 14. september 2021 kl. 13:08 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

En 54-årig mand fra Roskilde er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at have truet Radikale Venstres leder, Sofie Carsten Nielsen, på livet.

Truslerne fremsatte han i Messenger-beskeder, som han sendte til Sofie Carsten Nielsen i januar i år. Han skrev blandt andet, at »mange gerne vil have tre minutter alene med dig. Kan du huske tyskertøserne? Din tur er snart, hvis du ikke stopper dit had til Danmark«.

Selv nægtede den 54-årige sig skyldig. Han sagde i retten, at at han havde talt med mange, som ville »give Sofie Carsten Nielsen en røvfuld«, og derfor valgte han at skrive til hende. Det var ikke en trussel, men blot en information til hende, mente han - omend han også erkendte, at han anså den radikale leder for at være »helt blank og aldrig var kommet i Folketinget uden de muslimske stemmer.«

Udgangspunktet for overtrædelse af straffelovens paragraf om trusler er ubetinget fængsel, men Retten i Roskilde fandt, at der var grund til at gøre en undtagelse i dette tilfælde, blandt andet med henvisning til, at den 54-årige, som er kontanthjælpsmodtager, ikke tidligere har været straffet. Han slap derfor med en betinget dom, der har to års prøvetid.

