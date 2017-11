Foto: Jakob Erhardt Pedersen Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Dømt for at smadre flaske i nakken på pubgæst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt for at smadre flaske i nakken på pubgæst

Roskilde - 21. november 2017 kl. 14:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre måneders fængsel til hver. Det er, hvad to mænd på 20 og 53 år er blevet dømt til ved Retten i Roskilde efter et overfald på en gæst uden for Casinopubben i butikscenteret i Gundsømagle. Overfaldet fandt sted den 5. marts i år klokken 2.15 om natten.

Retten fandt det bevist, at den 53-årige nu dømte sparkede ofret, så han faldt omkuld uden for pubben. Dernæst slog den 20-årige gerningsmand offeret i baghovedet med en flaske, så den knustes. Derefter slog og sparkede de to i forening offeret gentagne gange på kroppen, mens denne lå ned.

Den 20-årige var tiltalt for at have slået offeret i hovedet med to flasker, så de knustes, men retten fandt det altså kun bevist, at der med sikkerhed var slået med én flaske, selv om offeret til retten har forklaret, at han mærkede to flasker blive knust mod sit hoved, og at vidner har forklaret, at de så den 20-årige forlade pubben med en flaske i hver hånd, for kort tid efter at bruge den ene som slagvåben uden for pubben.

Den 53-årige var også tiltalt for at have truet yderligere en af gæsterne på pubben med ordene »Dig - du er også færdig. Jeg smadrer dig«. Dette forhold blev dog ikke bevist under retssagen, og derfor blev den dømte frifundet for dette forhold. Den 53-årige er tidligere dømt efter straffelovens paragraf 266, som handler om gennem trusler at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd.

De to dømte var anklaget efter straffelovens paragraf 245 om grov vold, men retten valgte at dømme dem efter den mildere paragraf 244. Det begrunder retten med, at offeret kun fik begrænsede skader, at det ikke var bevist, at der blev slået med en fyldt flaske, og at flasken ikke ramte offerets ansigt, men kun dennes baghoved. Slutteligt blev der ikke tildelt spark og slag mod offerets hoved, kun offerets krop.

Den 20-årige er ikke tidligere straffet, og derfor blev hans straf gjort betinget af, at han udfører samfundstjeneste i 80 timer inden for de næste seks måneder og ikke begår lignende kriminalitet inden for prøvetiden, som lyder på et år.

Den 53-årige skal afsone 30 dage. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis den dømte udfører 80 timers samfundstjeneste inden for de næste seks måneder og ikke begår lignende kriminalitet inden for prøvetiden, som lyder på et år. Endelig skal den dømte være under tilsyn af kriminalforsorgen i prøvetiden.