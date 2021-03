En mand er blevet dømt for at have børneporno liggende på en usb-nøgle. Selv forklarede han det i retten med, at han troede, han havde downloadet »almindelig« porno. Foto: Carsten Lysdal

Dømt for at have downloadet grov børneporno: »Det var et uheld«

Roskilde - 31. marts 2021 kl. 04:55 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Tre timers filmklip med børneporno har kostet en mand fra Wiemosen i Roskilde en dom på 30 dages ubetinget fængsel.

Filmklippene - 17 i alt - lå på en usb-nøgle, som sad i hans fjernsyn ved juletid i 2019. Han havde downloadet klippene i blinde, fortalte han i retten, da hans sag blev afgjort tidligere på måneden, og han vidste godt, at der var tale om porno, og også at det var med personer under 18 år, men han havde ikke set det hele, og han vidste ikke, at der også var klip med vold og børn, der blev misbrugt seksuelt.

Sagen imod manden, som er i 40'rne, blev afviklet som en tilståelsessag, og fordi han ikke tidligere har været straffet, kunne han på forhånd gøre sig visse forhåbninger om at slippe med en betinget dom. Retten lagde imidlertid mere vægt på, at indholdet af filmsekvensernes var af særlig grov karakter, og derfor fandt retten ikke grundlag for en betinget dom.

