Artiklen: Dømt for at give mor blomster

Da politiet aflagde besøg hos »en særdeles god bekendt« i Vestergade, blev alle mistanker bekræftet: Det viste sig, at han lå inde både med hash, men to knojern og med en kastekniv og to kastestjerner.

Fundene var ikke overraskende, al den stund at lejlighedens beboer - en 50-årig mand - en halv snes gange er blevet dømt for besiddelse af både euforiserende stoffer og for ulovlige knive og kasteskyts såsom kastestjerner, totenschlægere og springknive. Men de var i småtingsafdelingen, så i første omgang blev de bare »skrevet på kontoen« til en senere afgørelse i retten ved lejlighed.