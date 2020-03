Glæden var stor i 2016, da formand for det daværende Kara/Noveren Niels Hörup (th) og daværende formand for Roskilde Kommunes klima- og miljøudvalg Jonas Paludan (EL) klippede snoren til, at genbrugspladsen i Roskilde blev døgnåben. Nu har pladsen i stedet døgnlukket, og det lader til, at kunderne har accepteret det. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Døgnåbent blev til døgnlukket på genbrugspladsen: Og kunderne har taget det til sig

Roskilde - 16. marts 2020 kl. 14:15 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor store dynger af affald ville ligge foran portene til Argos genbrugspladser, efter at virksomheden i fredags meldte ud, at den lukkede for al levering af affald fra privatpersoner?

Det var et spørgsmål, som Argos genbrugschef Finn Kjær var interesseret i, da han mandag morgen kørte på arbejde.

- Jeg blev vældig positivt overrasket. Folk har virkelig lyttet. Vi ved jo godt, at så snart vejret siger forår, så kommer folk i stort tal på besøg hos os. Men der stod ikke en eneste pose på pladsen her i Roskilde, og jeg har indtil nu kun hørt om et enkelt sted, hvor der har stået lidt affald, siger Finn Kjær.

Mandag formiddag var der nødåbent for erhvervskunder på pladsen i Roskilde, og derfor er Finn Kjær kørt på arbejde frem for at arbejde hjemme.

- Vi har ingen interesse i, at erhvervslivet ikke kan holdes i gang, så derfor har vi en nødåben-ordning.

Men de private kunder skal altså holde sig fra genbrugspladserne.

- De må lade affaldet blive hjemme. Lige nu drejer det sig om 14 dage. Det tror vi, de fleste kan leve med, så må vi se, om den tidshorisont ændrer sig, siger Finn Kjær.

Men hvad er egentlig årsagen til, at Argo lukker genbrugspladserne. Det er da ude i den fri luft, og selv om der kan være travlt på en genbrugsplads, så er der dog som oftest luft mellem dem, der kommer på pladsen?

Det er faktisk ikke Argos egen beslutning.

- Staten har meldt ud, at alle ikke-kritiske offentlige institutioner skal lukke. Kommunernes Landsforening har meldt ud, at en genbrugsplads ikke er en kritisk service. Det er simpelthen årsagen til, at vi holder lukket siger Finn Kjær og fortsætter:

- Modsat, så er det en kritisk service at levere fjernvarme, og dagrenovation er også defineret som kritisk, så derfor kører disse to ting videre, siger han.

Argo har i rundt tal sendt 50 medarbejdere hjem, efter at de lukkede pladserne.