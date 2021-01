Dødt træ væk fra Stændertorvet

I øjeblikket står træerne på Stændertorvet nøgne eller med visne brune blade. Kigger man opmærksomt efter på torvet kan man se, at der mangler et enkelt træ. Tæt ved toiletbygningen kan man se, at der mangler et træ i midten af en af ristene i brolægningen.