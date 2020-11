Dødsfald: Forfatter og lektor sendt ud på sin sidste rejse

I 1971 flyttede Finn Stefánsson fra Frederiksberg til Svogerslev med sin hustru og deres to små børn. Efter at han nogle år senere blev skilt, boede han i Roskilde. Han levede alene og satte også pris på at rejse på egen hånd. Samtidig var han højt værdsat af familie, venner og kolleger. Han udgav flere undervisningsbøger sammen med andre lærere fra bl.a. Roskilde Katedralskole, og arbejdsfællesskabet udviklede sig hver gang til nært venskab.

Finn Stefánsson er blevet beskrevet som et bogmenneske, et sprogmenneske og et leksikonmenneske. Af mange tidligere elever på Katedralskolen vil han blive husket som den lærer, der vakte eller styrkede deres begejstring for skønlitteratur. For andre elever i gymnasiet var han måske en kende for højtflyvende. Til det sidste var han et nysgerrigt menneske, der øste af sin viden fra bøger og rejser. Ikke mindst var han en æstet, der med korte mellemrum drog Danmark og især Sydeuropa rundt i sin jagt på nye kunstneriske oplevelser.