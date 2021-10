Køgevej var spærret i næsten tre timer i går, mens redningspersonalet arbejdede på stedet. Foto: Byrd/Steven Knap

Dødens landevej: Her er hvad vi ved om den syvende dødsulykke

Roskilde - 05. oktober 2021 kl. 13:15 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

44 trafikdræbte har der været i Roskilde de seneste 12 år. Køgevej topper suverænt listen på en ellers meget lige strækning, med gode oversigtsforhold. I går døde en 29-årig mand fra Amager, da han sejlede over i den modsatte vognbane og næsten direkte ind i en lastbil kørt af en 42-årig mand fra Taastrup. Ulykken skete nogle hundrede meter nord for Salløv-krydset.

Det var dødsulykke nummer seks siden 2009 på den meget korte strækning mellem Tjæreby og Gadstrup/Snoldelev, en strækning på bare 3,2 kilometer. Udvider vi strækning til at gå helt til kommunegrænsen til Solrød, så har der været yderligere en dødsulykke på strækningen. I alt 11 personer har mistet livet på strækningen, som er en statsvej.

Fire af de syv dødsulykker har været ulykker, hvor biler er kommet over i modsatte spor og er kørt frontalt ind i en modkørende. I tre af tilfældene var den modkørende en lastbil.

Vejen er en del af hovedvej A6, som går fra Jersie via Roskilde til Slangerup. På den nordlige strækning i Roskilde Kommune, fra Roskilde til Jyllinge, har der været fem dødsulykker på strækningen fra 2010 og frem til i dag. Den seneste dødsulykke på den strækning er fra 2014.

Om ulykken i går kan politiet fortælle, at de fik anmeldelsen klokken 11.23, og den kom fra en 44-årig kvinde fra Roskilde, som var nærmeste vidne til ulykken. Hendes bil blev ramt af kassevognen, da den snurrede rundt efter at være blevet ramt af lastbilen. Kvinden slap uskadt fra ulykken.

- Hun løber til for at hjælpe og kan straks se, at det er slemt og ringer 112. Den næste bil, som standser, er en bil kørt af en læge, som også assisterer, fortæller Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Hjælpen kom desværre for sent, for den 29-årige nåede aldrig ud af bilen i live.

- Han var død på stedet, siger Martin Bjerregaard.

En lægehelikopter var også tilkaldt. Den blev dog aflyst, da det stod klart, at der ikke blev brug for at fragte nogen i hast til et sygehus.

- Vi arbejder nu videre med at finde årsagen. Rutinemæssigt blev der taget blodprøve af den afdøde og hverken han eller lastbilchaufføren var påvirket af hverken alkohol eller narko. Vi har vidneudsagn, som fortæller om, at hastigheden var inden for det tilladte, og vi prøver nu at høre, om der er folk, der har såkaldte dash-cam video fra ulykken, siger Bjerregaard.

Om den 29-årige har ligget i første eller anden vognbane - der er to vognbaner mod nord der hvor ulykken skete - har Martin Bjerregaard p.t. ikke oplysninger om.

Ulykken sætter også spot på et andet problem, nemlig det at den direkte vej mellem en af Sjællands største byer, Roskilde, og til hospitalet i Køge var spærret. Heldigvis var der tilsyneladende ingen akutte ambulancekørsler mellem Roskilde og Køge i de timer, vejen var lukket.

Vejen var lukket med omkørsler fra omkring klokken 11.30 og frem til klokken 14.10. Fra syd blev man ledt væk ved krydset ved Gadstrup/Snoldelev, og kom man fra nord, blev man ledt væk ved vejen ind til Roskilde Lufthavn.

Brandvæsnet havde syv mand på arbejde i forbindelse med ulykken, dertil skal lægges politi og ambulancer.

