Se billedserie Dino Karjasevic scorede det første vigtige mål for KFUM, og nu skal han også i næste sæson spille mod FC Roskildes anfører Andreas Hermansen.

Send til din ven. X Artiklen: Dobbelt topfodbold i byen: Miraklernes tid i KFUM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dobbelt topfodbold i byen: Miraklernes tid i KFUM

Roskilde - 08. juni 2021 kl. 06:43 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

I den kommende sæson kan tilhængerne i Roskilde igen opleve dobbelt topfodbold, hvor der fortsat er to lokale klubber blandt landets nu 48 divisions-hold.

Mens FC Roskilde længe har været sikre på at komme med i den nye landsdækkende 3. division, reddede KFUM nærmest mirakuløst livet som divisionsklub i sæsonens allersidste kamp med en velfortjent 2-1-sejr hjemme på Lillevang over Frederiksberg-klubben FA 2000.

Begge Roskilde-hold ser nu frem til atter at kunne mødes i nogle spændende lokal-opgør, hvor der efter en forhåbentlig veloverstået corona-epidemi kan komme mange tilskuere og tiltrængte penge i klubkassen.

'Miraklernes tid' fortsætter dermed i KFUM, som for bare to år siden også lå til nedrykning fra Danmarksserien, men lige netop klarede skærene i den allersidste kamp.

Sidste år i 2020 lykedes det så Lillevang-klubben med det gode sociale sammenhold for første gang nogensinde at spille sig op i i 2. Division Øst, og det har som forudsagt at klubbens egen ledelse været en kamp frem til sidste øjeblik for at overleve.

Lykkelig ledelse

Sportschef Pierre Overgaard og resten af KFUM var selvfølgelig ovenud lykkelige efter sejren lørdag eftermiddag foran 350 registrerede tilskuere.

- Det her betyder så meget for klubbens fremtid, for nu har vi et solidt grundlag til at udvikle holdet og opbygge klubben, forklarede han.

Pierre Overgaard anslår, at en nedrykning ville have kostet klubben mindst 750.000 kroner, så man ville være nødt til at skære ned på en række aktiviteter.

Når KFUM nu for andet år i træk må undvære den million kroner, som man plejer at hente ved at sælge burgere på Roskilde Festivalen, var det selvfølgelig endnu mere vigtigt.

Den afgørende sejr i lørdagens kamp mod FA2000 var helt fortjent, idet KFUM var klart bedst gennem hele kampen, selv om det blev lidt for spændende til sidst.

Allerede efter 8 minutter bragte Dino Karjasevic hjemmeholdt foran på et straffe, der var begået mod ham selv. Det eksekverede han sikkert uden betænkning.

Lige før pausen øgede Emil Ølvang så til 2-0 på et meget flot mål. Først afdriblede han et par modstandere, og dernæst sendte han bolden ind ved den fjerneste stolpe med et stærkt skruet bananskud.

Fortjent sejr

I starten af 2. halvleg fik gæsterne reduceret til 2-1, da KFUM-anfører Christoffer Blond igen fik dømt et straffe imod sig. De lokale fan på Lillevang syntes, det var meget hårdt dømt, men det hjalp nu ikke meget, da dommeren først havde fløjtet.

KFUM fortsatte dog sig gode spil og dominerede stadig kampen. Først i den afsluttede fase, kom hjemmeholdet under pres, men red stormen af til stor lettelse for de fleste på stadion.

Den stærke boldspiller Robert Larsen, som egentlig havde stoppet karrieren pga. skader, var med på holdet ind til slutfasen, og han skabte den nødvendige ro i KFUM-forsvaret, samtidig med at han kunne være med til at styre opspillet uden for mange boldtab.

Med sin indsats gav han en sidste afgørende håndsrækning til klubben, der nu kunne hente denne fortjente og livsvigtige sejr.

Rigtigt træner-bytte

Resultetet er samtidig en godkendelse af, at KFUM-ledelsen så rigtigt ved at skifte træner tre kampe før sæsonens afslutning, da holdet efter en lang række nederlag lå til nedrykning.

Stefan Håkansson, der ellers havde gjort det godt længe i klubben, blev skiftet ud med Keld Hansen, som med 6 point i sine tre kampe var med til at redde livet i divisionen.

- I alt for mange kampe 'tippede afgørelsen' væk fra os, så vi mistede mange kostbare point til sidst. Derfor var vi nødt til at gøre noget, og Keld fortsætter nu som træner hos os i næste sæson, fortæller Pierre Overgaard.