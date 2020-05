Leder af VUC Roskildes ordblindeafdelingen Marie Wolter Bertelsen var sidste år spændt på at se, hvor stor interesse der ville være for en HF-klasse for ordblinde. I år har interessen været så stor, at der oprettes to klasser. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Dobbelt så mange ordblinde vil læse HF - VUC laver to klasser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dobbelt så mange ordblinde vil læse HF - VUC laver to klasser

Roskilde - 11. maj 2020 kl. 13:52 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lader til at være en myte, at ordblinde ikke vil læse videre. De ordblinde strømmer i hvert fald til VUC i Roskilde, hvor man sidste år for første gang oprettede en HF klasse kun for ordblinde, hvor al undervisning er tilrettelagt for ordblinde.

Dengang var leder af ordblindeafdelingen på VUC, Marie Wolter Bertelsen, nervøs for, om der kom nok elever til en klasse. Det gjorde der, og i år viser tilstrømningen sig at være endnu større. Så nu dobler VUC op og opretter to HF-Ordblind klasser.

- Vi har fået 47 ansøgere, så nu opretter vi to klasser. Tilstrømningen viser, at en del ordblinde med den rette støtte godt kan tage en gymnasial uddannelse, siger Marie Wolter Bertelsen.

Blandt ansøgerne kommer en stor del fra landets ordblindefterskoler.

- Jeg tror, det skyldes, at disse unge har oplevet en skolegang, hvor det at være ordblind ikke fylder så meget. Det er mere fagene, der fylder og gør, at de få appetit på at læse videre, og så er vi en naturlig forlængelse af det læringsmiljø, de unge ordblinde har oplevet virke for dem på ordblindeefterskolerne, siger hun.

HF Ordblind er en helt almindelig HF, der dog tager tre år mod normalt to.

relaterede artikler

Ordblindhed giver ofte blå mærker 26. oktober 2019 kl. 05:15

Ny hf for ordblinde løbet over ende - måske to klasser næste år 26. oktober 2019 kl. 05:01

Ny HF-uddannelse kun for ordblinde starter i Roskilde 22. januar 2019 kl. 16:18