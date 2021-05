Dobbelt omgang med Die Herren

For lidt over et år siden gav U2-coverbandet Die Herren en koncert på et tomt Gimle, der blev livestreamet på Facebook. Søndag den 23. maj er bandet tilbage på spillestedet på Helligkorsvej i Roskilde, men denne gang er det med publikum siddende foran.

Die Herren giver faktisk to koncerter, klokken 18.30 og 21, og der er stadig få ledige billetter tilbage til begge. Helt let har det dog ikke været, for koncerterne skulle oprindelig have fundet sted i januar, men endte med at blive rykket fire måneder på grund af nedlukningen.