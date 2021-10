Stemmesedlen er lidt længere i år, end den var i 2017. Der er 13 lister opstillet med i alt 138 kandidater. Sidst var der 10 lister med tilsammen 129 kandidater. Foto: Allan Nørregaard

Disse 138 kan du stemme på

Roskilde - 05. oktober 2021 kl. 11:12 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det var i begyndelsen af sidste uge, at partierne havde frist til at indlevere lister over de kandidater, de ønskede at stille op, samt stillerlister i det omfang, at det opstillede parti ikke allerede er repræsenteret i byrådet.

Siden da har kommunens valgsekretariat haft travlt med at gennemgå alt materialet for at sikre, at alt er korrekt, og nu er hele molevitten også godkendt af valgbestyrelsen.

Den timing er ikke helt tilfældig, for det er fra i dag, der er åbent for at brevstemme. Det kan man på bibliotekerne i Roskilde Jyllinge og Viby i bibliotekernes åbningstid. Den varierer fra bibliotek til bibliotek, men fælles for de tre er, at de alle har åbent lørdage mellem klokken 10 og 14, og således har man altså også mulighed for at brevstemme i weekenden.

Sidste frist for at brevstemme i Jyllinge og i Viby er torsdag den 11. november klokken 17. På Roskilde Bibliotek kan man brevstemme indtil fredag klokken 17. Når fristen er forskellig, skyldes det alene, at bibliotekerne i Jyllinge og Viby altid holder lukket på fredage.

I alt er der 13 lister, man kan stemme på. Sidste gang var der 10. Nye i forhold til 2017 er Nye Borgerlige, Veganerpartiet og Michael Philip Hansen-listen. Sidstnævnte kunne man dog også stemme på i 2013.

Seks af listerne stiller op på partiliste (markeret med nummererede kandidater), syv stiller op sideordnet, hvor det alene er de personlige stemmer, der er afgørende for, i hvilken rækkefølge kandidaterne bliver valgt.

Der er indgået tre valgforbund, der omfatter 11 af de 13 opstillede lister.

Ét valgforbund tæller Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti,, Kristendemokraterne og Venstre. Et andet valgforbund er indgået mellem Socialistisk Folkeparti, Veganerpartiet, Enhedslisten og Alternativet. Og et tredje valgforbund er indgået mellem Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Til sammen tæller de 138 kandidater. Det er ni flere end i 2017.

De opstillede er:

A. Socialdemokratiet Tomas Breddam, Trekroner

Gitte Kronbak, Roskilde

Jens Børsting, Roskilde

Jette Henning, Roskilde

Claus Larsen, Jyllinge

Camilla Vilby-Mokvist, Roskilde

Troels Toft, Roskilde

Bente Dieckmann, Roskilde

Thomas Bach Jørgensen, Viby

Anne Marie Wulff Hedenborg, Roskilde

Frank Hvid, Trekroner

Chili Preisler-Andersen, Roskilde

Henrik Bundgaard, Trekroner

Anne-Dorte Nygaard, Viby

Tuncay Yilmaz, Roskilde

Anna-Catharina Röper, Trekroner

Yalcin Dogan, Roskilde

Filiz Sarah Thunø, Jyllinge

Samir Salameh, Roskilde

Jana Nelth Drejer, Roskilde

Line Kjærside, Roskilde

B. Radikale Venstre Jeppe Trolle, Viby

Maren Ottar Hessner, Trekroner

Jeppe Fransson, Roskilde

Cevri Ocak, Roskilde

Helena Tjørnelund, Roskilde

Annemette Birk, Roskilde

Johanne Nowack, Svogerslev

Jette Tidgen Houtved, Sankt Jørgensbjerg

Lotte Nowack, Svogerslev

Anders Rohde, Roskilde

Lasse Fogh, Roskilde

Emilie Holm Johansen, Himmelev

Jens Erik Ørum, Jyllinge

Henrik Skov, Jyllinge

C. Det Konservative Folkeparti Lars Lindskov, Jyllinge

Trine Borre, Roskilde

Mogens Hallager, Jyllinge

Jesper Kejlhof, Roskilde

Pierre Kary, Svogerslev

Berit Kristensen, Trekroner

Mikkel Grøndahl, Himmelev

Kathja Børsting Jensen, Darup

Lasse Guldberg, Viby

Nicolai Føns Lomholt, Gundsølille

Ann Buch, Østrup

Jane Lerke, Svogerslev

Klaus Aare Bang, Jyllinge

Brian Hornuff, Roskilde

Kåre Søderberg, Viby

Carsten Helge Nielsen, Roskilde

Anne Fabricius Murmann, Trekroner

D. Nye Borgerlige Lars Holst Kruse

Christian Vestergaard

Sussie Banke Skovdal

Palle Thrane Mortensen

Louise Holst Kruse

Daniel Louis Knudsen

Kim Lindberg

F. SF - Socialistisk Folkeparti 1. Tina Boel, Roskilde

2. Torben Jørgensen, Roskilde

3. Mads Chr. Præstegaard, Viby

4. Jeanne Bergmansen, Roskilde

5. Kirsten Bjelke, Roskilde

6. Rita Thorsen, Viby

7. Maja Møllnitz Lange, Roskilde

8. Kim Raben, Trekroner

9. Røskva Laksø, Jyllinge

10. Marianne Kargaard, Roskilde

11. Elin Stegmann Christensen, Jyllinge

G. Veganerpartiet 1. Sus Enebo

2. Tina Nolsø

I. Liberal Alliance

Lars-Christian Brask

Knud Damgaard

Nikolaj Vester

Lizzi Tvede Waagstein

Christian Arendorf

Hans Eiler Hammer

Lisa Ditlevsen

Niels Sejer

Hans Petter Dalen

Lasse Søkilde

Lars Tonø

K. Kristendemokraterne 1. John Haugegaard

2. Sergio Fox

3. Per Kristensen

M. Michael Philip Hansen-listen 1. Michael Philip Hansen, Hyrdehøj

2. Heidi Fog Hansen, Hyrdehøj

O. Dansk Folkeparti Merete Dea Larsen

Jan Herskov

Karsten Lorentzen

Benny Skjoldborg

Gitte Simoni

Jeanett Rasmussen

Birgith Hyldgaard

Preben Markvardsen

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Jette Tjørnelund, Viby

Bent Jørgensen, Svogerslev

Jacob Søegaard, Ågerup

Evan Lynnerup, Jyllinge

Rasmus Hylleberg, Trekroner

Marianne Ø. Kiærulff, Tågerup

Maria Kongsaa, Jyllinge

Fleming Friis Larsen, Himmelev

Frederikke Kiærulff-Skytte, Musicon

Linda Frehr Holm, Vor Frue

Niels Jørgen Hansen, Roskilde

Jakob Bo Berthelsen, Roskilde

Kim Jeppe Wass, Roskilde

Torben Svendsen, Veddelev

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne 1. Anna Bondo Nielsen, Roskilde

2. Birgitte Baktoft, Himmelev

3. Jonas Paludan, Trekroner

4. Danny Nielsen, Roskilde

5. Henning Bentzen, Himmelev

6. Lucia Carriere, Roskilde

7. Thomas Toft, Viby

8. Ester Beha Baunsgaard, Roskilde

9. Gert Petersen, Himmelev

10. Michael Larsen, Jyllinge

11. Theresa Maria Folke Olesen, Roskilde

12. Ditte Stage Kroman, Roskilde

13. Per Lindholm, Roskilde

14. Susanne Nielsen, Roskilde

15. Jørgen Aafalk, Roskilde

16. Leni Grundtvig Nielsen, Roskilde

17. Jesper Mobeck, Himmelev

18. Tine Færch Hansen, Viby

19. Per Nielsen, Gadstrup

20. Bodil Kjærum, Roskilde

21. Lars Schjørring Pedersen, Roskilde

22. Birgit Lynggård Hansen, Roskilde

23. Peder Pedersen, Vor Frue

24. Åge Skovrind, Roskilde

25. Anne Haarløv, Roskilde

26. Pernille Espersen, Roskilde

Å. Alternativet 1. Lene Bjerrum

2. Danny Pedersen