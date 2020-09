Direktørskifte i entreprenørfirma: Direktør fortsætter som bestyrelsesformand

Jørgen Thomsen (tv) tiltræder den 1. oktober som administrerende direktør for entreprenørfirmaet Elindco i Jyllinge. Han afløser Steen Justesen (th), der fortsætter som formand for Elindcos bestyrelse.

Roskilde - 15. september 2020 kl. 17:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Jørgen Thomsen den 1. oktober tager over som administrerende direktør i Elindco fra Steen Justesen, er der tale om et nøje planlagt generationsskifte. Steen Justesen, som er en del af ejerkredsen hos den Jyllinge-baserede entreprenør, fortsætter som formand for Elindcos bestyrelse, og han har selv været med til at finde sin afløser.

- Når valget er faldet på Jørgen Thomsen, er det selvfølgelig fordi, vi i ejerkredsen mener, at han er den helt rigtige til at videreføre det Elindco, som vi kender og samtidig tilføre virksomheden noget ekstra ballast, der klæder Elindco endnu bedre på til at fortsætte den vækst, som vi har oplevet de seneste 10 år, siger Steen Justesen i en pressemeddelelse.

53-årige Jørgen Thomsen kommer til Elindco med en baggrund fra blandt andet Mærsk, Banedanmark og senest Sweco, hvor han de sidste 7,5 år har været en del af landeledelsen og direktør først for infrastruktur- og senere byggeridivisionen. Dermed bliver han den første Elindco-direktør, der ikke har en håndværksmæssig baggrund. Med en profil der er en smule anderledes end forgængernes, kompletterer Jørgen Thomsen organisationen på andre områder og vil blandt andet have fokus på at udbrede kendskabet til det stærke brand, han ser Elindco som.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang hos Elindco. Det er en veldrevet, lønsom og kulturbåren virksomhed, der har formået at bibeholde de oprindelige værdier med en egenproduktion, der leverer høj kvalitet, holder fokus på kunderne samt en organisation, der giver den enkelte, medarbejder rige muligheder for faglig og personlig udvikling. Det er værdier, det er værd at fastholde og som kunder og samarbejdspartnere, skal have endnu større glæde af, siger Jørgen Thomsen.

Elindco blev stiftet i 1968 af tømrermester Erik Lind, som solgte virksomheden i 2001. Elindco ejes i dag af administrerende direktør Steen Justesen, entreprisedirektør Per Bager og afdelingschef Poul B. Jørgensen.

