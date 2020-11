Diner transportable fra Konventhuset

Juleaften i Konventhuset bliver ikke som alle de andre år, da arrangementet bliver i form af Sammen hver for sig.

- Vi kan ikke holde et stort arrangement med mange mennesker samlet i år, siger Lis Kjær fra Juleaften i Konventhuset.

- Det bliver i stedet for en slags diner transportable, hvor deltagerne får kørt julemiddagen ud til deres bopæl.

- Men de skal ikke snydes for den gode julemad, så derfor har vi valgt at bringe maden ud.

- Vi har været nødt til at indskrænke ansøgerne til dem, der har været med i de tidligere år, fortæller Lis Kjær.

- Der er tilmelding lørdag 5. december fra klokken 10 til 14 i Konventgården. Vi har spredt det over så lang tid, så der ikke kommer for mange på en gang. I år skal man også betale 50 kroner.

Hvis man er en af dem, der tilmelder sig, bliver man bedt om at sætte en nål i et kort over Roskilde.