Se billedserie 3.y er den første klasse til at dimittere fra Roskilde Gymnasium. Løsningen på at holde dimission i en coronatid blev at holde en for hver klasse, 14 i alt over tre dage. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Dimission fra klokken 8 mandag morgen

22. juni 2020

Den røde løber er rullet ud, og sodavand, hvidvin og canapéer er stillet op på et langbord, da de stolte studenter fra 3.y skridter ind i Roskilde Gymnasiums kantine til deres dimission.

Alt er helt, som den slags skal være, måske lige bortset fra at det er mandag morgen klokken otte. Klassen er bare den første af 14 til at blive gratuleret af rektor og forældre, fordi coronasituationen har sat en stopper for den samlede fejring af studenterbeviset i gymnasiets hal.

- Jeg tror, jeg kan talen nogenlunde til sidst, bemærker rektor Henrik Nevers, da han veloplagt byder velkommen fra scenen.

Karakterhop Han er bare glad for, at studenternes dimission kan foregå på skolen. Det første scenarie var, at den slet ikke kunne blive til noget, og dernæst at den måtte blive uden forældre, inden man landede på løsningen med at lave en dimission for hver enkelt klasse hen over tre dage.

- Nu tør jeg godt love, at der ikke komme flere ændringer for jeres gymnasietid, siger Henrik Nevers som indledning til sin tale til de nyslåede studenter.

De har gjort det godt og kan være stolte af deres indsatsen, lyder rosen fra rektor. Noget lignende får alle studenter nok at høre, men denne gang er det lidt anderledes, for de har også skullet takle tre meget anderledes måneder som afslutning på gymnasietiden.

Det kunne der også gemme sig en fordel i.

- For jer betød det i starten egentlig ikke den store forskel, da I skulle skrive SRP derhjemme i de første par uger. Og da det ikke var muligt at blive distraheret med at gå byen eller til andre sociale overspringshandlinger, ja, så blev I så dygtige, at karaktererne i SRP aldrig har været højere, siger Henrik Nevers.

En del af studenterritualerne er der filet

lidt på, men smilene ligner sig selv.

Foto: Per Christensen



Sætter sit præg 3.g'erne var de første til at måtte vende tilbage til skolen og en hverdag med evig afspritning, skilte og afstand. Og det er alligevel ikke er et pædagogisk virkemiddel, gymnasiet frivilligt vil anvende i fremtiden.

Siden fulgte ad hoc-planlægning uge for uge for ikke at tale om de skiftende meldinger om, hvordan det hele skulle afsluttes med huer, dimission og den for studenterne så vigtige vogntur. Igen kan rektor se den positive vinkel:

- Jeg kan nu på meget sikkert grundlag garantere jeres fremtidige uddannelsesinstitutioner og arbejdsgiver, at I er blevet meget grundigt trænede i hyppige forandringer, og at I i høj grad har demonstreret omstillingsparathed. Så tjek ved den kompetence.

Studentertiden er ikke bare tant og fjas, men en skelsættende livsbegivenhed, der markerer overgangen fra elev til et dannet menneske. Derfor vil denne årgang af studenter også i et eller andet omfang bære denne her tid med sig.

- I medierne har nogen allerede givet jer tilnavnet "coronagenerationen", og selvom jeg ikke bryder mig om det stempel, ja, så vil det jo præge jer og sikkert også få en indflydelse på det livssyn, som I tager med jer. Helt forenklet kan I nu vælge to grundlæggende veje, hvor den første er brolagt med negative tanker om alt det, der er gået galt og alt det, som I er gået glip af. Den anden er tanken om, at der altid viser sig muligheder, uanset hvor tosset det hele ser ud. Og jeg kan afsløre, at jeg anbefaler jer at være optimister! siger Henrik Nevers.

Tilfredse studenter Efter talen skulle der under normale omstændigheder være livemusik, men det er i år afløst af en musikvideo med et lærerbands sang til studenterne. Også den bar præg af coronaen - iblandet en god skovfuld optimisme og humor. »Husk du ikke må snave for mange, hold jeres spyt for jer selv« lyder en af de catchy linjer.

Også overrækkelsen af studenterbeviser er en smule forandret, da der ikke bliver noget håndtryk fra rektor. Glæden hos studenterne lader dog til at være ubesmittet.

- Det er meget anderledes i forhold til, at det plejer at være i hallen til et kæmpe arrangement. Jeg er alligevel meget tilfreds, siger Saef Ali.

Skolemæssigt føler han dog ikke, at han helt blev færdig på den rigtige måde på grund af coronaens indgriben.

- Jeg har det ikke godt med at få aflyst så mange eksamener og hele den hektiske periode, for det gør dimissionen så meget bedre at få det afsluttet på normal vis, siger den ellers stolt smilende student, som nu overvejer at læse journalistik og psykologi, men også går med en forfatter i maven.