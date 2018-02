Se billedserie Her ses Tobias Larsen, som er aktuel med digtsamlingen »Gadelygter/Birketræer«. Foto: Silla Simone Foto: Silla Simone

Digter flygtede fra storbyen til vildmarken

Roskilde - 20. februar 2018

Frisk luft, natur og ro. 26-årige Tobias Larsen havde brug for en afvikling fra hverdagens rutiner og travlhed. Derfor valgte han i sommer at flytte til vildmarken i Finland i to måneder for at få et break for hverdagen i København på Vesterbro og kaste sig ud i en ny tilværelse.

- Jeg blev træt af at bo i København, jeg følte det kvælende, derfor flyttede jeg. Det var en fantastisk omvæltning. Det var som at komme ud fra et tilrøget værtshus til den friske luft, siger Tobias Larsen, som er opvokset i Roskilde.

Han er aktuel med digtsamlingen »Gadelygter//Birketæer«, som er fortællingen om digterens flugt fra storbyen til den finske vildmark. Digtsamlingen handler om to kontraster, nemlig opgøret med storbyen og længslen efter at komme ud i naturen. Uroen og roen.

- Når man bor i storbyen, så vender man sig meget hurtig til, at man skal noget hele tiden. Man skal være effektiv med sin tid og have et formål med alting, selv når man laver ingenting. Alle render rundt og forsøger at blive til noget. Alle forsøger at være noget og forsøger at skille sig ud. I virkeligheden er man fuldstændig usynlig. Du er en del af de 100 fodgængere. Du er en del af dem, der sidder i bussen. Man er hele tiden en del af en gruppe. Man har svært ved at være sig selv, siger Tobias Larsen.