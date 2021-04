Se billedserie Selv om Emilia fra 4. klasse nu må gå i klub igen, deltager hun stadig i de online aktiviteter, der bliver arrangeret om aftenen: - Det er så hyggeligt, fortæller hun.

Digitalt gang i klubberne: Børn savner fællesskabet

Roskilde - 01. april 2021

Banko, madlavning og dans er bare nogle af de aktiviteter, som klubberne i Roskilde har tilbudt, trods af corona.

Mange børn og unge savner nemlig et fællesskab, så klubberne arrangerer digitale aktiviteter, så de kan få følelsen af sammenhold - selvom det er på afstand.

Under corona-lukningen har de oplevet deres normale hverdag med venner, leg og sjove klubaktiviteter blive vendt på hovedet og erstattet af hjemmeundervisning i selskab med familien.

Heldigvis kan klubberne i Roskilde være et digitalt samlingspunkt, hvor de kan få et afbræk fra den isolerede hverdag og føle sig som en del af et fællesskab igen.

I klubberne gør pædagogerne alt, hvad de kan for at lave nogle attraktive tilbud, hvor vores børn og unge får lyst til at være med på afstand:

- Vore pædagoger brænder for deres arbejde med børn og unge, og de gør en kæmpe indsats for at nå personligt ud til alle. Det er vigtigt, at vores børn og unge får en oplevelse af at være en del af et fællesskab, selvom det er på afstand, siger Annie Brøndum, der er pædagogisk leder i Klub Roskilde Nord.

Online banko

Aktiviteterne foregår online på Teams eller via klubbernes sociale medier, og de byder på alt lige fra dans til madlavning.

De positive tilbagemeldinger fra børnene har været overvældende:

- Der kommer rigtig mange spontane reaktioner. Børnene siger f.eks. 'Årh....det er bare SÅ hyggeligt, når I laver musikquiz'. Eller 'Jeg håber, at det bliver ved, selv når der ikke er corona mere.' beretter Annie Brøndum.

Emilia Edelvold Scheiby Lindebjergskolen ved Gundsølille er et af de mange børn, der har brugt de digitale tilbud:

- Jeg har været med til at bage forskellige ting, og jeg har været med til at lave mad, fortæller hun. Det sjoveste var dog det online banko-spil:

- Jeg synes, at det var vildt grineren at være med til at spille banko, og især når jeg vandt. I nogle af spillene sad min storesøster ved siden af, og så fik vi også sidegevinster, når hun vandt.

- Det har været sjovt, men jeg kan bedre lide at lave noget sammen med mine venner, når jeg sådan rigtig kan være sammen med dem. Men det er fedt, at de overhovedet har lavet noget i klubben. Ellers ville det faktisk være lidt kedeligt, og så ville jeg jo ikke være kommet på at lave flødeboller i går, fortæller Emilia.

Vi er der for dem

De mange onlinetilbud om aktiviteter er dog ikke kun for at underholde børnene:

- Alle vores børn og unge skal vide, at vi er her, hvis de har brug for en at snakke med, eller har lyst til lidt selskab og støtte til at få humøret op igen, forklarer Annie Brøndum.

- Det kan nemt føles som om, man er ensom og uden for de vante fællesskaber, når der etableres sociale 'bobler', og man måske ikke er med, eller det kan være svært at fornemme relationerne på de sociale medier, siger hun.

I Klub Roskilde Nord var de allerede godt forberedt, inden nedlukningen kom lige før jul:

- Vi godt kunne se, at vi måske blev lukket ned igen, så vi havde allerede planlagt en del. Vi har udviklet og afprøvet en masse nye tiltag, fordi nedlukningen blev forlænget, og vi følte, at der var brug for mere og mere forskelligt for at nå bredere ud på interesser, fortæller Annie Brøndum.

- Der er helt sikkert børn og unge, der får øget trivsel af at være i selskab med deres kendte voksne og venner fra klubben om at lave en sjov aktivitet. Vi har faktisk også en del forældres tilkendegivelser på, at det er gode, sjove og rigtig hyggelige stunder, hvor det er klubben, der bidrager til hverdagen, eksempelvis med musik quiz, aftenshow, banko eller madlavning, siger hun.

Kræver omstilling

Det nye online samvær med børnene har dog krævet en del omstilling for pædagogerne:

- Vores pædagoger er ret motiverede på opgaverne og eksperimenterer med forskellige ting. Nogle synes, at det tekniske er lidt svært, men så er der altid en kollega, der gerne vil hjælpe.

- De fleste af børnene synes, at det er rart med kontakten, og nogle har ikke det store behov for det. Det er forskelligt. Men det vigtigste er, at de ved, at vi er der, hvis de har brug for det, slutter Annie Brøndum