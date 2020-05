Roskilde Kommune går alternative veje for at holde borgermøde, så arbjedet med projekterne ikke går helt i stå. Foto: Kim Rasmussen

Digitale borgermøder vækker bekymring hos formand

Roskilde - 07. maj 2020 kl. 05:57 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To borgermøder på Facebook, som ekskluderer de borgere, som ikke bruger den private platform. Et borgermøde, som bliver en præsentationsvideo i eboks til folk i Veddelev, og udviklingen af Ringparken og Rådhushaven, som ifølge Roskilde Kommune skal være »en digital samskabelsesproces«, hvad det så konkret betyder.

Det er sådan, at Roskilde Kommune håber at holde fremdrift i projekter, som var udset til at have borgerne inddraget via borgermøder i dette forår, og politikerne i plan- og teknikudvalget har sagt god for den fremgangsmåde for at komme videre med den demokratiske proces i forhold til projekter, som har bred offentlig interesse.

To af borgermøderne er i forbindelse med høring om lokalplaner. Den ene er Gråbrødre Skole, som står til at blive bygget til boliger. Den anden er bofællesskaber på Skousbo. I begge tilfælde er det planen at lave livestreams på Facebook.

Forborgermødet for en ny lokalplan for seniorboliger i Veddelev tænkes gennemført som en præsentationsvideo, der formidles ud til borgerne i Veddelev via e-boks som afsæt til en skriftlig høring.

Opstarten af arbejdet med udvikling og fornyelse af Roskilde Ring og Rådhusparken i Roskilde Sydby foreslås ændret til en digital samskabelsesproces, hvor forvaltningen digitalt indsamler borgernes materiale i form af fx videoer af deres foretrukne steder i området samt deres ønsker om fremtidig udvikling.

Formand for plan- og teknikudvalget Daniel Prehn (S) kalder det ikke en forringelse af den demokratiske proces, men han er klar over, at der skal gøres en indsats for at få samlet op på input fra de borgere, som af forskellige grunde ikke har lysten eller evnerne til at deltage i den digitale proces.

- Jeg er bekymret for dem, vi ekskluderer ved at gå digitalt. Derfor skal vi også gøre en indsats for at få alle med. Vi skal være meget obs på at få deres input med også, siger han.

Samtidig understreger han, at et borgermøde ikke er et lovmæssigt krav.

- Det er en god tradition, som vi hurtigst muligt skal tilbage til. Men lige nu står vi i en situation, hvor vi ikke kan holde fremdrift i vores planer, fordi vi ikke kan forsamles til almindelige borgermøder. Derfor må vi gribe efter alternativer, siger han.

Det er faktisk ikke første gang, at Roskilde Kommune holder et digitalt borgermøde. Det skete også, da vinderprojektet for Ny Østergade blev offentliggjort i 2016. Det borgermøde betegner kommunen i øvrigt som en stor succes.