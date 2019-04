Joy Mogensen vil alliere sig med miljøordførerne i Folketinget for at sikre, at regeringen prioriterer kystsikringen af Jyllinge Nordmark så højt, at den vil presse på for at få den hurtigt igennem EU-systemet, hvis sagen - som alt tyder på - havner dér. Foto: Helle Eriksen

Digesag: Roskilde vil have regeringen til at presse EU

I forvejen har de fem lokalt valgte folketingsmedlemmer bedt miljø- og fødevareministeren om at finde ud af, om der kunne være juridisk basis for at lave en særlov, som kunne få gang i det fastfrossede digebyggeri i Jyllinge Nordmark. Det hilser borgmesteren meget velkommen, men skulle digesagen som forventet alligevel havne i EU, prøver hun også at få andre til at påvirke regeringen.

- Hvis der ikke kan laves en særlov, skal vi sikre fremdrift for sagen i EU, og der gælder det om at få ministeren til på regeringens vegne at tage det op i ministerrådet og blive ved med at presse på. Det kræver, at regeringen gør det til en prioritet, og jeg er ved at forberede et brev til alle Folketingets miljøordførere for at få dem til at hjælpe med til, at det også bliver en regeringsprioritet. Det tænker jeg, at de gerne vil, for de har støttet os før og også selv bevilget 11 millioner til projektet, siger Joy Mogensen, der forudser, at der kommer til at »gå meget tid« med at massere EU.