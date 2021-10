Den færdige kystsikring med både diger og sluse blev indviet i juni. Flere måneder senere dukkede en ekstraregning fra kommunens råsgiver Rambøll op. Foto: Thomas Olsen

Digeregning er betalt uden bevilling

Roskilde - 13. oktober 2021 kl. 13:18

Der er politisk flertal for, at medlemmerne af digelaget i Jyllinge Nordmark skal betale halvdelen af den ekstraregning på 12,5 millioner kroner, som er dumpet ind fra Rambøll, efter at diget er blevet indviet, og at Roskilde skal betale langt størstedelen af den anden halvdel.

Men selv om pengene ikke er bevilget, er regningen allerede blevet betalt.

Hvordan de uventede udgifter er opstået, ville V, K og DF dog gerne vide først og ville udsætte sagen på dagens økonomiudvalgsmøde. Det var der ikke flertal for, hvorefter et flertal siden besluttede den nævnte fordeling, hvilket V og K var imod.

Samtidig besluttede udvalget at sætte gang i en undersøgelse, der skal kaste lys over forløbet, men det tilfredsstillede ikke Lars Lindskov (K).

- Indtil vi har resultatet af den undersøgelse, kan jeg ikke støtte sagen, som den er fremstillet. Vi kender ikke Rambølls mening - de har end ikke været spurgt - men har kun et partsindlæg fra forvaltningen, som er hurtig til at kaste entreprenører og rådgivere under bussen, mens den får kommunen til at fremstå helt ufejlbarlig. Forvaltningen har kendt til denne overskridelse i flere uger, og så kan det ikke være rigtigt, at vi skal redde det hele med en politisk beslutning på bare nogle få dage, siger Lars Lindskov, som mener, at borgerne i Jyllinge Nordmark skal holdes skadesløse over for den seneste regning.

Det socialdemokratiske blik på sagen er anderledes.

- Vi hælder til, at digelagets medlemmer skal betale deres andel af udgifterne, sådan som det hele tiden har været aftalen. Pengene har ikke været bevilget, og det burde de have været, så man kan sige, at kommunen har kørt over for rødt. Det har vi ikke været opmærksomme på før, men nu, hvor vi er blevet det, kan vi ikke blive ved med at køre over for rødt, og derfor må vi lave bevillingen, siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Gitte Kronbak Nielsen.

