Formand for kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg stopper. Han føler ikke at digelaget er blevet tilstrækkelig inddraget og han har derfor svært ved at blive ved med at forsvare projektet. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Digeformand stopper: Kan ikke længere forsvare kystsikringsprojekt

Formanden for digelaget for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, Philip Lange Møller, tager sit gode tøj og går. Det er der flere årsager til, fortæller han, efter et par måneder, som har ført til, at han ikke længere kan stå på mål for kystsikringsprojektet.

- Som formand skal jeg forsvare projektet. Det ville jeg gerne, for det er det vigtigste projekt i vores lokalområdes historie. Men når jeg ikke længere kan forklare, hvorfor tingene er, som de er, så er det på tide at gå, siger han og giver som eksempel, at der er gået over to måneder, fra byrådet sagde ja til at genoptage kystsikringsprojeket, til at det rent faktisk kommer i gang.