Når det nye graveområde vest for Vindinge bliver taget i brug, vil 60 lastbiler dagligt køre til og fra området. Naboerne er ikke begejstrede for nogen af de transportveje, der er skitseret i ansøgningen, så nu vil Roskilde Kommune nedsætte et kontaktråd, der kan tale sig frem til løsninger, som fungerer for alle parter.

Dialogforum på vej om grusgravning

Roskilde - 10. april 2018 kl. 13:21 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den aktuelle ansøgning fra Nymølle Stenindustrier om at indlede grusgravning i et nyt område vest for Vindinge fører efter alt at dømme til, at der bliver nedsat et kontaktråd. Rådet skal sikre de bedste muligheder for at finde de løsninger, der kan gå hånd i hånd med de mange forskellige interesser, der er i området.

- Det handler om, at vi skal have en løbende dialog, så borgerne i Vindinge ikke alene bliver informeret, men også føler sig hørt. Det er det, der er behov for, og i Roskilde har vi jo en god tradition for, at råstofindvinding og fx kulturaktiviteter kan gå hånd i hånd, siger formanden for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui (S).

Hans partifælle Jens Børsting, der er en af Roskildes repræsentanter i Hedelands bestyrelse, har været i felten og talt med mange lokale. Her blev muligheden for et kontaktråd også bragt på bane, og det er en rigtig god ting, mener Jens Børsting.

- Der er mange misforståelser. Mange har en opfattelse af, at nogen har gjort noget, men når man kommer lidt tættere på, kan det godt se lidt anderledes ud. Når man befinder sig på sidelinjen på de sociale medier er det meget let at postulere, at andre har gjort sådan og sådan, men når jeg møder borgerne i Vindinge, oplever jeg, at de er meget konstruktive, og ved at samle alle om et rundt bord tror jeg, det er muligt at få ryddet misforståelserne af vejen, siger Jens Børsting.

