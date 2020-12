Foto: Kim Rasmussen

Dette simple middel er effektivt mod tricktyve

Roskilde - 14. december 2020 kl. 12:49 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det er svært at sikre sig 100 procent imod tricktyve, men ét enkelt middel er i mange situationer nok til at holde tyvene væk.

Læs også: Tricktyv havde bagt tærte til sit offer

Det minder Midt- og Vestsjællands Politi om, efter at et par tricktyve på halvanden time havde held til at komme indenfor i tre hjem, hvor der bor ældre mennesker.

Tricktyvene fandt sted fredag eftermiddag, først på Brønsager i Svogerslev, hvor en 76-årig kvinde ved 16-tiden fik besøg af en fremmed mand, der udgav sig for at være fra hjemmeplejen.

Han insisterede på at smøre creme på hendes ben, hvilket gjorde hende mistænksom, og det viste sig at være helt berettiget, da hun så skyggen af en anden mand, der løb ud af lejligheden, hvor han havde sneget sig ind, mens beboerens opmærksomhed blev bortledt. Umiddelbart vurderer den 76-årige, at tyvene ikke fik noget ud af sine anstrengelser.

Løb med møntsamling Kort efter blev en 63-årig kvinde i samme bebyggelse kontaktet af - formentlig - den samme mand, der denne gang forklarede, at han var ude for at høre, om brugerne var tilfredse med den hjælp, hun fik fra kommunen.

Mens han talte, hørte hun larm ude fra gangen, og hun så en fremmed stikke i løb ud af lejligheden.

Bagefter viste det sig, at en møntsamling var blevet hugget fra en skuffe i kommoden i soveværelset.

Ægtepar fik besøg En times tid senere, omkring klokken 17.30, var det formentlig den samme duo, der var på spil i Bakkegården.

Her havde et ægtepar på henholdsvis 89 og 92 år lige været ude og var ved at træde indenfor, de de to fremmede dukkede op. De var ekstremt hjælpsomme og insisterede på, at de nok skulle sørge for, at rollatoren, som ellers altid blev parkeret udenfor, kom med ind i lejligheden. Det samme gjorde de to fremmede.

Modsagde sig selv Ægteparrets mistanke blev vakt, da den ene fremmede begyndte at modsige sig selv.

Først sagde han, han var italiener og arbejdede i Fakta. Det ændrede han til, at han arbejdede for hjemmeplejen og skulle tilse mandens ben.

Imens han vævede, smuttede den anden fremmede ind i soveværelset og fandt frem til nogle guldsmykker, der lå i skuffen, og pludselig var de to tyveknægte over alle bjerge, og med dem smykkerne.

I alle tilfældene beskrives gerningsmændene som værende af udenlandsk herkomst.

De er i alderen 25-40 år og taler dansk med accent. Derudover er signalementet sparsomt, fordi tyvene bar mundbind.

Får foden indenfor Især ældre bør være vagtsomme i forhold til at lukke folk ind, som de ikke kender i forvejen, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands politi.

- Det er meget bestemmende for gerningsmændene, at de gør alt, hvad de kan for - både i overført betydning og helt bogstaveligt - at få foden inden for døren. Det er hele deres mission at komme med alle mulige undskyldninger for, at de skal lukkes ind. Det er klart, at når tricktyvene overrasker en i det øjeblik, man selv kommer hjem, er paraderne som regel lidt lavere, men langt hen ad vejen kan man sikre sig med en almindelig sikkerhedskæde. Uanset hvem der ringer på, kan man sikre sig, hvem det er, inden man lukker dem ind, og hvis det virkelig er fra kommunen, har en ægte medarbejder som regel en eller anden form for uniform eller et id-kort, der viser, hvem de er, siger Martin Bjerregaard.

