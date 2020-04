Det vælter ind med haveaffald

De store mængder, primært haveaffald betyder også, at loftet på de 110.000 m3 materiale, som virksomheden må have i produktion, er under et voldsomt pres. Derfor har Solum i disse tage travlt med at køre 30.000 m3 færdigbearbejdet materiale den anden vej og væk fra virksomheden - for ellers er der ikke plads til alt borgernes haveaffald inden for den nuværende tilladelses rammer.