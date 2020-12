Indehaver Jan B. Jensen (th), salgschef Michael Pakula fra JJ Kommunikation og indehaver Rune Kirt (tv.) fra Kirt + Thomsen med bevis for kåringen som morgendagens løsning til Rockwool Group. Foto: PR Foto: Anders Bach

Det væltede ind med løsninger trods corona

Roskilde - 16. december 2020 kl. 06:08 Kontakt redaktionen

Coronaen har ikke stoppet den kreative tankegang hos Roskildes vidensinstitutioner og virksomheder, der i de seneste måneder har udviklet 187 løsninger til innovationsforløbet CoconF20, der er arrangeret af Coro, Co-lab Roskilde.

Udfordringerne er blandt andet stillet af Argo, Boligselskabet Sjælland, Rockwool Group, Roskilde Kongrescenter og Roskilde Kommune med temaer som borgerinddragelse, digitalisering, vandforsyning og erhvervsudvikling.

- Vi har aldrig tidligere modtaget så mange løsninger, og det er på trods af, at al kommunikationen og præsentationerne er foregået på virtuelle events og digitale medier, siger Karolina E. Osipowska, direktør for Coro, Co-lab Roskilde.

Morgendagens løsninger Ikke færre end 250 aktører fra erhvervslivet, vidensinstitutioner og offentlige organisationer deltog i den virtuelle finale fra hele landet, hvor 13 forslag blev kåret som morgendagens løsninger.

Nu skal de mange ideer testes og videreudvikles, før de kan blive implementeret i virksomhederne.

Alle løsningerne er bæredygtige og udarbejdet efter FNs verdensmål.

For de mange studerende, der har været en del af innovationsforløbet, har det også været en anderledes oplevelse.

- Vi har fået mulighed for at arbejde med en reel virksomhedscase, der kan bygges videre på i fremtiden. Det har vi aldrig gjort før, siger Simon Skødt Holm Nielsen, der studerer på Zealand.

Ideer skabes i fællesskab En af de virksomheder, der deltog for fjerde gang var Rockwool Group.

- Grundlæggende tror jeg på, at ideer skal skabes i fællesskab og mellem folk med forskellige kompetencer. Innovationsforløbet er en platform, som vi kan kaste ideer ud på og få rigtig mange svar tilbage. På den måde får vi helt andre muligheder for at vælge og sammensætte de løsninger, der skal til, siger Dorte Gram fra Rockwool Group, der kårede et forslag med 3D-visualisering som morgendagens løsning for, hvordan manualer også kan laves.

Konceptet er udviklet i et partnerskab mellem virksomhederne JJ Kommunikation og Kirt + Thomsen. Og de skal samarbejde med endnu en virksomhed AnnaBir om selve processen for at nå i mål med det rette indhold i manualen.

- Det har været en fantastisk oplevelse med en inspirerende og anderledes proces. Vi har i processen fundet sammen med en anden specialistvirksomhed og indgået et partnerskab. Med hver vores kompetencer har vi kunnet løfte en løsning til et andet niveau med masser af perspektiv. Samtidig har processen skabt grundlag for et fortsat samarbejde inden for andre segmenter, så det har været mere end en win/win, siger indehaver og chefrådgiver Jan B. Jensen fra JJ Kommunikation.

