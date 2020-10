Ikke mindst for at sikre skolevejen for mange skoleelever besluttgtede byrådet dette projekt for de to T-kryds ved Vibyvejen/Dalen og Grønningen/Assendløsevejen. Det skulle være afsluttet i år, men i bedste fald kommer arbejdet først i gang i november.

Det trækker ud med sikker skolevej i Viby

Roskilde - 01. oktober 2020 kl. 05:19 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

2020 skulle have været året, hvor de to sammenhængende kryds ved Vibyvejen, Dalen, Grønningen, Assendløsevejen skulle blive lysreguleret. Det kommer imidlertid ikke til at ske.

Pengene er ellers blevet bevilget, først i foråret 2019, og senest i juni i år, hvor plan- og teknikudvalget overvejede at lave en større ændring, så de to T-kryds blev til et +-kryds, men undlod det for at være sikker på, at projektet kunne blive gennemført inden nytår.

Men det bliver det altså ikke. En gennemførelse kræver nemlig mere plads, end kommunen har i dag, og derfor skal der først foretages ekspropriation at nogle arealer omkring krydset - eller laves frivillige aftaler på tilsvarende betingelser. På nuværende tidspunkt lyder det bedste skøn, at arbejdet kan begynde i november og vil være afsluttet til maj.

Det godkendte byrådet i aftes, men uden nogen form for begejstring. Derimod faldt der knubbede ord om forsinkelsen.

- Det her sagsforløb kan vi ikke være særlig stolte af. De arealer, der åbenbart skal erhverves, er henholdsvis overløbsbassin og en del af rensningsanlægget. Det må være offentligt ejet. Alligevel kan projektet i bedste fald afsluttes i maj 2021, altså tæt på skolens sommerferie. Det er bare ikke særlig imponerende, sagde Henning Sørensen (S), som også tvivler på, om et andet projekt til sikring af skolevejen mellem de to enheder i Viby skole - krydset Ørstedvej/Parkvej - når at blive ombygget i år, sådan som byrådet fik oplyst i juni.

- Jeg bliver nervøs for om det holder. Og det er skolen og forældrene sikkert også, sagde Henning Sørensen.

Mogens Hallager (K) har meget klar i spyttet:

- Det er en skandale, vi ikke er nået længere, når det er noget, vi har vedtaget. Nu skal der ske noget! sagde Mogens Hallager.

Også Jette Tjørnelund (V) mindede om, at byrådets medlemmer havde lovet hinanden at få tingene på plads.

- Der skal fokus på skolevej i Viby. Nu må vi se, om vi kan forbedre den, mens vi venter, sagde hun.

Jens Børsting (S), som er formand for plan- og teknikudvalget, mente ikke, at man kan klandre nogen for forsinkelsen.

- Jeg havde også håbet, det var gået hurtigere - det havde vi alle - men jeg tror ikke, at nogen har smølet. Det skyldes blot, at det er er et specielt område, sagde han.

