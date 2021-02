Det er altså ikke helt utopisk at holde en gigantisk begivenhed til sommer, mener Roskilde Festivals direktør. Udviklingen af quicktest og vaccinepas går hurtigt, så det er for tidligt at opgive sommeren. Foto: Thomas Olsen

Det strammer til: Roskilde Festival har brug for garanti

Fortsat nedlukning, vaccineforviklinger og coronamutationer gør det svært at se muligheden for en Roskilde Festival til sommer.

Alligevel tror festivalen stadig på, at udviklingen kan tage så meget fart, at det kan lade sig gøre. De har ikke sat en bagkant for, hvornår der skal være en afklaring, men lige nu er det mest kritiske, at festivalen mangler en sikkerhed for, at de ikke drøner ud over afgrunden.