Et stort flertal af partierne og ordførerne i Roskilde Byråd støttede forslaget til næste års budget ved 1. behandlingen onsdag aften på rådhuset.

Det sagde de på rådhuset

Roskilde - 16. september 2021 kl. 01:11 Af Foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen

Under en livlig men ganske fordragelig debat holdt ordførerne fra de forskellige partier i Roskilde Byråd onsdag aften deres taler.

Gitte Kronbak (S) fremhævede, at i det nye budget er der hverken besparelser eller højere skat, mens kommunens kassebeholdning styrkes til at klare nye udfordringer:

- Vi har problemer indenfor vores ældreområde, på skolerne samt med beskæftigelsen og det sociale område. Men vi kan ikke klare det ved bare at bevilge flere penge, som vi ikke har. I stedet gælder det nu om at finde nye løsninger, bl.a. i samarbejde med de anssatte på disse områder.

Jette Tjørnelund (V) forklarede, at partiet var med i budget-forliget for at være med til at styre i det kommende år - uanset resultatet af valget i november.

- Når man nu har stoppet for økonomisk forbedring af kommunens drift, er det ikke vores kop the. Men vi har fået driften i balance, og skattestigninger er undgået. Desuden er økonomien stadig ikke stabil, og der er store budget-overskridelser plus alt for højt sygefravær.

- Vi er gået med, fordi et bredt samarbejde i byrådet er bedst for Roskildes borgere.

Merete Dea Larsen (DF) advarede om, at det nye budget slet ikke kan holde, fordi der er alt for store underskud på ældre-området, i skolerne og på det sociale område

- De to store partier S og V samt de øvrige deltagere i dette forlig laver en forkert balance mellem drift og anlæg ved at bruge for mange penge til det sidste. Indenfor anlæg, burde man bruge flere penge på at lave bedre skoler fremfor en række andre mindre nødvendige projkter.

- Jeg forstår ikke, at f.eks. Enhedslisten kan være med i det her, og min prognose er, at det brede flertal vil revne, når de økonomiske problemer atter dukker op igen.

Lars Lindskov (K) havde taget både et rødt og et grønt kort med. Det røde symboliserede den politik, der bliver ført under det nuværende flertal, mens det grønne stod for, hvad han gerne selv ville.

- Vi vil gerne i stedet lade private firmaer og frivillige klare en del af den service og indsats, som kommunen skal udføre. Vi kan løfte velværden på denne måde, for flere penge er ikke altid løsningen.

- I løbet af få år er kommu7nens drift vokset med 500 mio. om året, og i corona-året 2022 blev der ansat over 100 flere i kommunen. Derfor forstår jeg slet ikke denne snak om nedskæringer.

- Vi bør investere mere i turisme og oplevelse, for det er områder, der giver Roskilde nye indtægter. Det står på mit grønne kort, som forhåbentlig gælder efter valget.

Anna Bondo (El.) forklarede, at partiet var gået med i næste års budget-forlig, fordi det nu var lykkedes at stope de tilbagevendende besparelser på 25 mio. om året.

- De har hidtil udhulet kommunens service og gjort det stadig vanskeligere for de ansatte at udføre deres arbejde ordentligt. Til gengæld har vi ikke fået fjernet forringelser fra tidligere år, men det her er i hvert fald en god begyndelse..

Bondo noterede også med tilfredshed, at der nu var penge til rejsning af ny skov, hvilket er en vigtig indsats for klimaet.

Tina Boel (SF) glædede sig over et så bredt samarbejde mellem seks af partierne, der tilsammen repræsenterer 27 af byrådets 31 medlemmer.

- Vi har et post-corona-budget, hvor kommunens medarbejdere igen skal have vejret, hvis de skal udføre deres arbejde godt. Det skaber vi nu mulighed for med næste års budget, hvor der hverken er besparelser eller store ændringer..

- Vi havde flere ønsker, som vi ikke har fået opfyldt. Men vore vælgere ønsker også, at vi går efter indflydelse. Det opnår vi som budget-parti, der hele tiden skal være med til at bestemme, når der sker noget afgørende næste år.

Jeppe Trolle (R) opregnede tre balancer, der efter hans mening skal være i orden: Den økonomiske, den sociale - og den grønne.

- På de to første områder er dette budgetforlig absolut tilfresstillende. Kommunens økonomi er på ny forsvarlig, og der er også social rimelighed i det.

- Vi kan jo ikke bare bruge flere penge, som nogen her antyder, når kommunen ikke kan sætte skatten op og heller ikke selv får lov at beholde pengene.

På det grønne område var Trolle dog ikke helt tilfreds og mente, at de øvrige pariter ikke er ambitiøse nok, når det gælder om at sikre klimaet.