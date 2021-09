Vælgermøde i Ældre Sagen Gundsø. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Det sagde de på det første valgmøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det sagde de på det første valgmøde

Roskilde - 23. september 2021 kl. 14:38 Kontakt redaktionen

- De ældre på plejecentrene bliver tit klienter, og det må ingen blive. Mennesket skal i fokus.

Hans Eiler Hammer (LA) - Vi er forskellige, også når vi bliver ældre. Derfor skal vi have lov at vælge. Hvis man ikke er tilfreds med den pleje, man for på et kommunalt ældrecenter eller i hjemmeplejen, skal der været et privat tilbud, så man har muligheden for at vælge. Det er det, der gør os til mennesker, at vi kan tage et valg, og vi mennesker har det rigtigt godt, når vi kan bestemme over vores eget liv. Det skal vi også kunne på væres gamle dage.

Jette Tjørnelund (V) - Når man har brug for pleje, er det rigtig vigtigt, at man møder et andet menneske. Der er måske gået lidt for meget system og lidt for lidt menneske i den måde, vi formår at levere varer i dag. Der er for mange, der er nødt til at hænge i et regneark og får at vide, at det er lige nøjagtig dét og dét, der skal laves i stedet for, at man har en selvbestemmelse. Det er nemmere sagt end gjort, for vi har store udfordringer, for hvordan får vi folk ind i hjemmeplejen? Det er en af de allerstørste udfordringer - at tiltrække ansvarsfulde og omsorgsfulde mennesker til ældreplejen.

Tomas Breddam (S) - Dokumentation tager rigtig lang tid for ledere og medarbejdere. Det skal vi have fjernet noget af. Tiden skal gå med de ældre. Jo mere tid vi kan bruge på at sidde i arm med de ældre og danse med de ældre i stedet for at udfylde formularer, jo bedre er det.

Mogens Hallager (K) - Jeg har en mand, der er flyttet i plejebolig, og vi havde 10-15 hjemmehjælpere på en uge, og så giver man op, fordi man skal starte forfra, hver gang der kommer en ny. Vores hjemmepleje skal arbejde i teams, så vi sikrer, at værdifuld information viderebringes, og så den enkelte får besøg af færrest muligt i eget hjem.

Tina Boel (SF) - Vi kan godt sige, at plejecentrene hellere skulle hedde plejehjem, men da min svigemor flyttede ned på Kastaniehaven, oplevede jeg, , at hun blev løftet af at få ro, renlighed og regelmæssighed. Hun har ikke brug for, der kommer en masse forskellige mennesker - og hun profiterer slet ikke af at have frit valg, for det var hun faktisk ikke i stand til.

Birgitte Baktoft (EL) - Jeg tror ikke på mirakelløsninger - at man kan privatisere eller gøre noget andet smart, så vi pludselig kan gøre det hele meget bedre og meget billigere. Det koster typisk det, det koster.

Jeppe Trolle (R) - Man skal have en personlig pleje, så man fremstår velsoigneret og ren - og det sker ikke, hvis man kun får bad en gang om ugen. Man skal værei et hjem, der er rent, og det er det ikke, hvor der kun bliver rent hver anden uge. Så bliver man trist og ked og får mindre livskvalitet og livsglæde, så det duer ikke. Og så skal maden være appetitlig, og jeg har set noget af det der kølvakuumakkede mad, godt nok ikke i den her kommune, og det er godt nok en trist omgang.

Birgitte Baktoft (EL) - Der er for mange lag af ledere i ældreplejen. Vi må have et fladere hierarki og hæve trivslen.

Mogens Hallager (K) - Vi kan sagtens bruge flere penge, men vi skal starte med at se på, om vi bruger dem, vi har, godt nok, og jeg er overbevist om, at vi får den bedste kvalitet i ældreplejen, hvis arbejdet bliver tilrettelagt af medarbejderen selv i samarbejde med borgeren.

Tina Boel (SF)