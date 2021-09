Se billedserie Lederen for Dansk Folkeparti i Roskilde Byråd. (Foto: Jan Partoft)

Det sagde de om svømmehallen

Roskilde - 30. september 2021 kl. 07:33 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Da Roskilde Byråd onsdag aften diskuterede rapporten fra Aalborg Universitet om, hvorfor den nye svømmehal blev 75 mio. kroner dyrere og to år forsinket, gav det de forskellige partier gode muligheder for at få befæstet deres tidligere positioner i sagen.

Lars-Chr. Brask

Første indlæg kom fra Lars-Chr. Brask (LA), der tidligere repræsenterede Venstre, da beslutningen blev truffet tidligt i 2017.

- Vi mangler helt at placere et ansvar for denne dyre beslutning. Jeg var en af dem, der dengang advarede imod at bygge en ny svømmehal sammen med en gammel bygning med asbest fra 1960'erne. Det gik næsten værre, end jeg havde frygtet.

Gitte Kronbak (S)

Socialdemokratiets ordfører Gitte Kronbak var tilfreds med den grundige evaluering:

- Vi skal jo lære hele tiden, og nu har vi fået nogle vigtige konklusioner, som vi skal følge ved fremtidige større byggerier, så vi ikke kommer til at gentage de samme fejl.

Bent Jørgensen (V)

Bent Jørgensen var Venstres leder i hele den forudgående periode, da beslutningen om svømmehallen blev truffet, og processen omkring byggeriet sat i gang.

- Vi andre ønskede også en ny svømmehal, men vi var imod dette projekt, fordi det efter vores opfattelse var alt for usikkert at lave denne løsning. Den rapport, vi diskuterer i dag giver en skrap kritik af hele beslutnings-processen - men også af forvaltningens styring undervejs, hvor der ikke kom mange advarsler frem. Måske fordi man lå under for et 'politisk pres' i det betændte debat-klima, som var på det tidspunkt.

Merete Dea Larsen (DF)

Oprindelig var det Karsten Lorentzen fra Dansk Folkeparti, der stillede forslaget om en uvildig ekspert-undersøgelse omkring byggeriet og fik hele byrådet med på det. Onsdag aften var det hans gruppeformand Merete Dea Larsen, der rettede en kraftig kritik imod det flertal, som vedtog at bygge svømmehallen:

- Her får vi oprullet en række vigtige årsager til, at det blev så dyrt og langsomt. Nu synes jeg, det er for dårligt, at de politikere, der gennemtrumfede denne svømmehal, ikke selv tager et ansvar for, hvordan det gik. Det gælder specielt for Roskildes store socialdemokratiske borgmester-parti.

Jeppe Trolle (R)

Den radikale Jeppe Trolle var træt af alle dem, der nu var bagkloge med bemærkninger, som hvad sagde jeg: - Vi lavede ikke denne svømmehal for at få et prestigeprojekt men til de mange borgere, der manglede svømmemuligheder i Roskilde og allerede nu bruger den nye hal i stort omfang.

- Den nye svømmehal blev betydeligt dyrere end forudset. Men digerne og slusen ved Jyllinge, der netop er færdige, blev tre gange så dyrt. Det brokker ingen sig over, fordi alle var enige om, at det er et godt og nødvendigt projekt.

Tina Boel (SF)

SF's nuværende leder i byrådet Tina Boel vedstod, at partiet havde haft en vigtig rolle, da beslutningen om svømmehal blev truffet, imens hendes partifælle Birgit Pedersen var formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

- Denne evaluering er god, fordi vi nu får at vide, hvad vi skal gøre i fremtiden. Når 16 ud af 31 stemmer for noget, er det da et demokratisk flertal. Nu har vi en god svømmehal fremfor ingenting, og det tror jeg, mange borgere er enige i.

Jonas Paludan (El.)

Enhedslistens Jonas Paludan var enig i Aalborg-rapportens konklusioner og flertallets forslag til konklusion.

- Oprindelig stemte vi ikke for denne svømmehal, men nu har vi altså fået et godt anlæg, selv om det blev rigeligt dyrt. Den kritik, som DF kommer med i dag, er bare 'varm luft', hvor man lader som om, at man kan bruge pengene fra svømmehallen mange gange til andre ting.

Lars Lindkov (K)

Den konservative leder i Roskilde Byråd Lars Lindskov vedstod, at partiet havde været med til at tage initiativ til svømmehallen helt fra begyndelsen, hvor repræsentanter fra kommunen tog rundt og så på svømmehal andre steder.

- Dengang var der et stort pres fra både svømmeklubber samt mange forældre, der var trætte af altid at skulle køre børnene til Greve, Køge eller andre steder for at få gode svømmemuligheder. Det har vi så fået nu, og prisen overstiger ikke tilsvarende byggerier andre steder.

- Hvis vi ikke havde slået til på det tidspunkt, havde Roskilde nok aldrig fået så gode svømme-faciliteter som nu, mente han