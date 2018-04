Det pissede ned hele sommeren: Rekord mange turister ville alligevel sejle i vikingebåde

På trods af en ellers særdeles udskældt sommer sidste år, så lykkedes det alligevel Vikingeskibsmusset at sætte rekord for antal gæster der også var på vandet til en sejltur i en af museets mange publikumsbåde. 15.596 gæster greb en åre og mærkede på egen krop hvordan det var at sejle de smukke gamle træbåde. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

- Vi sendte de første gæster ud at sejle i 1983 og i 2012 havde vi omkring 10.000 sejlende gæster. Men vi har kunne mærke den stigende efterspørgsel. Vi har desværre måtte skuffe flere og flere og det er ærgerligt når netop det at få lov at sejle bådene er så centralt og unikt for mange. Sejladsen er jo med til at underbyggen den formidling vi laver på museet. Derfor har vi bestilt to færøske storbåde med plads til 20 mand i hver. Det vil gøre os rustet til at møde den stigende efterspørgsel, siger Søren Nielsen, som med kapacitetsforøgelsen forventer godt over 16.000 sejlende gæster i den kommende sæson som begynder 1. maj.