Se billedserie Mikael Frank står for projekt Fugleskræmsel, der har til formål at bryde tabuet omkring psykisk sygdom. Hvert år arrangerer han et lille optog på Sindets Dag. Foto: Lise-Lotte Skovsager Gümoes

Send til din ven. X Artiklen: Det »perfekt uperfekte« blev hyldet i domkirken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det »perfekt uperfekte« blev hyldet i domkirken

Roskilde - 18. oktober 2019 kl. 15:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert efterår de sidste syv år har projekt Fugleskræmsel i samarbejde med Roskilde Domkirke og Kirkens Korshær sat fokus på den internationale kampagne for mental sundhed, som på dansk hedder Sindets Dag, og for behovet for at bryde tabu vedrørende psykisk sygdom. I år var ingen undtagelse.

Læs også: Stor opbakning til fakkeltog på Sindets Dag

En blå skyfri himmel og en strålende efterårssol gav de bedste rammer for, at den mindre forsamling af projektets trofaste støtter, kunne begive sig tørskoet fra Kafe Klaus' gæstfri stuer til en bevægende gudstjeneste i Roskilde Domkirke. Her mindede domprovst Anne-Sophie Olander om, at Gud skabte mennesket i sit billede og pustede sin ånd ind i menneskene, og at vi alle er uperfekte og derfor perfekte.

Og perfekt var alle ordene denne dag, også fra viceborgmester Poul Andersen, der viste vejen for at turde rumme det svære og være åben omkring det, og fra forsvarsadvokat Karoline Normann, der såede frø til eftertanke med »innocent by reasons of insanity«. Det er en strafferetlig mulighed i mange andre lande, men ikke i Danmark, hvor man kendes skyldig efter beviserne, men kan fritages for straf, hvis man på gerningstidspunktet var utilregnelig på grund af sindssygdom.

Koret UP gav en minikoncert og delte åbent og ærligt ud af det mørke, de bekæmper med sangskrivning og korsang. En af korets sangskrivere gav følgende anvisning til, hvordan vi hjælper sindet godt igennem til lysere tider: »Gør de ting du godt kan lide, så får du solen til at skinne indeni, så får du meget mere energi og føler, at du er fri.«

relaterede artikler

- Det er stadig tabubelagt at være psykisk syg 11. oktober 2018 kl. 13:51