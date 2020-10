Det må man ikke: Jørgen stod til bøde for at hjælpe sin landsby

Se billedserie Jørgen Hansen fra Hvedstrup - her fotograferet da DAGBLADET første gang skrev om sagen i sommeren 2019 - stod til en bøde, hvis ikke han flyttede nogle hjemmelavede skilte, som skulle få bilisterne til at "flyve" langsommere gennem byen. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 27. oktober 2020 kl. 07:24 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

- Nogle gange kan de nærmest flyve over bakken her på Birkelundsvej og ind i byen. Hajtænderne, som kommer lige over bakken, er der ingen, som når at se.

Jørgen Hansen er godt og grundigt træt af, at bilisterne dårligt når at opleve, at de kører gennem landsbyen Hvedstrup mellem Herringløse og Ågerup. Han var så træt af bilisternes høje hastigheder, at han lavede et par hjemmelavede skilte, som han knaldede op i vejkanterne i byen. »Pas på. Levende mennesker.« stod der på et af dem.

Skiltene var lige ved at koste ham en bøde.

- Jeg blev kontaktet af politiet og fik besked om, at skiltene skulle fjernes, for de stod på offentlig vej og var dermed forstyrrende for trafikken. Det var jo egentlig fint, for jeg håber da, at trafikanterne når at se dem, når de flyver forbi. Men jeg synes ikke, jeg ville have en bøde, så nu er skiltene flytte ind på privat grund, siger Jørgen Hansen, som ikke synes, at skiltene er lige så effektive, som dengang byen havde skilte, hvor bilisterne blev opfordret til at passe på storkene.

- Levende børn er åbenbart knapt så sjove at holde tilbage for, som storke, replicerer han.

Ret til sikkerhed Bilisterne, som tager turen gennem Hvedstrup, er oftest på træk til og fra arbejde, og der er en hel del bilister, som tager turen fra Roskildes byer i nord og østover mod motorvejen ved Ikea.

Årsagen til skiltene er ganske ligetil. Hvedstrup har ingen hastighedsnedsættende foranstaltninger, og det har alle i landsbyen tidligere skrevet under på, at de ønsker sig.

- Vi har været hos kommunen. Men intet er sket. Vi har talt med Torben Jørgensen, Daniel Prehn (tidligere formænd for plan- og teknikudvalget, red.), og nu skal vi nok have fat i Jens Børsting. For vi mener også, at vi har ret til et sikkert lokalmiljø, siger Jørgen Hansen.

Hvad løsningen bør være i Hvedstrup, vil han ikke lægge sig fast på.

Det var blandt andet skiltene her, som Jørgen Henriksen risikerede at få en bøde for. Nu står de på privat grund - og det må de gerne. Foto: Lars Kimer

- Vi kan se i alle vores nabolandsbyer, at kommunen vælger forskellige løsninger. Nogle steder er det bump, andre steder indsnævringer. Metoden er underordnet, bare det virker, siger han.

Sludder for en sladder I landsbyen har man sat sten op på det grønne areal omkring byens gadekær.

- Vi vil helst ikke have, at folk ender i gadekæret - mange har været ind over græsset - og vi tror måske, at stenen har en effekt, som lige kan tage toppen af hastigheden. Det er vores mulighed, mens vi venter på kommunen, siger Jørgen Hansen.

Henvendelserne til kommunen har nemlig ikke båret frugt.

- Der er ikke sket noget som helst, og vi føler, vi får en sludder for en sladder. Så bliver vi fortalt, at der er ikke er et behov, så får vi at vide, at der er et behov, men ingen penge. Kommunen har fat i den lange ende, det er helt sikkert. De bestemmer suverænt, hvornår vi bliver sikret, siger han.

Vurderer igen til januar Den nye formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S) er godt klar over, at blandt andre beboerne i Hvedstrup synes, de har behov for sikring.

- Kommunens vurdering er, at der er et behov for en form for sikring i Hvedstrup. Hvedstrup står på listen over steder, hvor vi gerne vil lave forbedringer. Men jeg ville lyve, hvis ikke jeg sagde, at listen er lang. Vi har en pulje til trafikforbedringer, og den prioriterer vi en gang om året. Næste gang er til januar. Jeg kan ikke sige, om det nu er Hvedstrups tur. Vores forvaltning laver en prioriteret liste, som vi politikere så må tage en vurdering af, siger han.

Hvedstrup består af 15-20 husstande med kirken og gadekæret som centrum.

