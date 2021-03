Send til din ven. X Artiklen: Det koster mindst en krone at bruge p-app'en Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det koster mindst en krone at bruge p-app'en

Roskilde - 27. marts 2021 kl. 11:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der er hverken bindingsperioder eller månedlige gebyrer på de apps, man kan benytte til at betale for parkering i Roskilde fremover, men det er ikke gratis at benytte dem.

Hvad det koster, afhænger af, hvilket selskab man vælger, men man slipper under ingen omstændigheder med at betale mindre end en krone. Det er den pris, Parkpark opkræver, hvad gang med benytter deres app til at registrere sin parkering.

Parkman opkræver tre kroner plus 10 procent af det beløb, parkeringen koster, Parkone opkræver fire kroner, mens både Easypark og OK tager 15 procent af parkeringsprisen, dog mindst fire kroner.

Derudover adskiller de fem sig fra hinanden ved at have forskellige muligheder for fx at modtage en påmindelse pr. sms, når parkeringsperioden er ved at udløbe og for at få tilsendt regninger. Nogle af disse services kan være forbundet med et gebyr på op til fem kroner.

Når man bruger parkeringsautomaterne til at registrere sin parkering, er registreringen gratis - men på en app har man den fordel, at man kun skal indtaste bilens registreringsnummer én gang for alle.

